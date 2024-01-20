亞洲盃直擊｜香港一球僅負伊朗　全場逼搶踢出風格　末段不斷進攻

香港足球代表隊在今屆亞洲盃第二場賽事對手是世界排名21位的伊朗，港隊正選陣容較上場作出兩個調動，由勞烈斯及孫銘謙擔任正選。現場有近300名香港球迷遠赴當地入場打氣，氣氛高漲。

01體育記者 袁志浩 高詩琦 多哈直擊



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港隊鬥伊朗正選陣容。（袁志浩攝）

勞烈斯及孫銘謙今場擔任正選：

今場有近300位港隊球迷遠赴卡塔爾打氣，眾人於地鐵站集合後一邊高呼口號，一邊乘坐鐵路前往比賽球場，聲勢浩大，引來當地人旁觀及拍照。港隊球迷主要集中在球隊後備席後方，但現場伊朗擁躉更多，賽前已不斷吹奏樂器高歌，配合伊朗國旗的各種打氣物品，推動現場氣氛。

大批港隊球迷已在看台準備，觀看對伊朗比賽。（袁志浩攝）

港隊開賽後與伊朗打成均勢，伊朗兩次死球戰術，雖終均被港隊葉鴻輝沒收。8分鐘港隊反擊，陳晉一禁區外截得皮球施射，省中對方守衛，茹子楠再轉邊交胡晉銘惜未能接應。

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兩分鐘後，港隊藉陳晉一手榴彈戰術掟界外球入禁區，安永佳搶第一點成功後伊朗解圍不遠，港隊再截得皮球由安永佳施射被伊朗門將沒收，港隊完成第一腳射門。16分鐘港隊截得伊朗誤傳，艾華頓殺入禁區扣過數名球員包括對方門將後射門，可惜射高。首20分鐘過後，香港一直保持前場迫搶，射門次數4 ：2領先伊朗。

伊朗18號格耶迪爾射破香港隊大門，領先1：0。（袁志浩攝）

23分鐘伊朗穆罕默迪左路助攻，交中場格耶迪爾入楔後力壓茹子楠射遠柱網仔，射破葉鴻輝十指關領先。港隊其後重整軍容反擊，陳晉一再次在禁區外施射惜未能命中；伊朗同樣打反擊戰術，查漢巴殊遠射被葉鴻輝沒收。

港隊全場緊逼伊朗，與對方踢成均勢。（高詩琦攝）

39分鐘，伊朗門將失誤，港隊在伊朗禁區混戰下兩番施射，最終陳肇鈞射門被門將撲出。42分鐘伊朗利沙恩無人看管下頂彈地波，葉鴻輝飛身救出。半場伊朗1球領先香港。雖然上半場控球比率，伊朗與香港成七三之比，但香港仍7次射門2次中龍機會。

港隊陳肇鈞射門被伊朗守衛擋出。（袁志浩攝）

下半場港隊仍然繼續向伊朗緊逼，雙方在中場爭持為主。65分鐘伊朗率先作出調動。71分鐘伊朗利沙恩禁區頂左路主射罰球，皮球彎過人牆頂墜落門前，葉鴻輝飛身擋出。

其後港隊作出3個調動，一口氣換入米高、黃威及史提芬彭利拿，陳肇鈞、孫銘謙及安永佳退下火線。港隊隨即有單刀機會，艾華頓殺入禁區惜被判越位。

艾華頓單刀殺入伊朗禁區，惜球證判越位在先。（袁志浩攝）

港隊在75分鐘後全面壓前，米高門前得到機會，猶豫之際傳球稍欠力度被對方解圍。82分鐘伊朗突擊，利沙恩接應傳送右路第一時間施射斜出。港隊補時前再換入潘沛軒及張憙延加強攻力，史提芬彭利拿衝門逼得對方門將犯錯，更在禁區外犯手球，惜球證未能明察秋毫。

95分鐘艾華頓從右帶到左施射，皮頭省中人，潘沛軒執漏傳中，港隊未能接應。最終港隊以1 ：0僅敗。

大批港隊球迷已在場內準備就緒，為球隊鬥伊朗作最強支援。（袁志浩攝）

港隊球員賽前熱身：

+ 3

港隊鬥伊朗正選陣容如下：

1 葉鴻輝（隊長）、3 周緣德、4 勞烈斯、6 胡晉銘、8 陳俊樂、9 安永佳、11 艾華頓、16 陳肇鈞、17 陳晉一、21 茹子楠、23 孫銘謙



後備：2 謝家強、7 羅梓駿、10 黃威、12 林衍廷、13 李毅凱、14 潘沛軒、15 張憙延、18 伍瑋謙、19 謝家榮、20 米高、22 余在言、25 史提芬彭利拿



未起用球員：5 艾里奧、24 鞠盈智、26 祖連奴

