亞洲盃直擊｜伊朗門將對港隊手球漏判　內地網民鬧爆：西亞盃

亞洲盃C組賽事，港隊以0：1憾負強敵伊朗，不少球迷對今仗賽果「收貨」有餘。不過賽事末段兩次爭議事件，球證均未吹罰，除香港球迷外，連內地球迷及媒體亦大抱不平，紛紛怒轟球證「黑哨」。



面對世界排名21的強敵伊朗，港隊踢出精彩一仗，贏盡球迷掌聲。（高詩琦攝）

港隊於24分鐘被格耶迪爾射破大門落，但之後全場不斷進攻，特別是完場前大舉壓上，在伊朗門前製造不少驚險鏡頭。

今場最受爭議一幕出現於91分鐘。港隊長傳反擊至禁區頂附近，史提芬彭利拿與對方後衛爭搶，伊朗門將比蘭雲特出迎，先一步將皮球截到並向橫邊解圍。然而從慢鏡可見到，比蘭雲特跳起時手部觸球，有門將禁區外犯手球之嫌，當時球證及旁證沒有任何表示，VAR也未有介入。

伊朗門將先一步將皮球截到，但跳起時卻先以手部觸球。（微博圖片）

球證當時距離較遠，其角度也未必能看到，但旁證理應能看到整個過程。VAR只會為紅牌情況介入，那麼這一球是否有直紅之嫌呢？

根據國際足球總會理事會（IFAB）在破壞入球或明顯入球機會（DOGSO）一項列明：「當一名球員觸犯手球犯規引致破壞對方一個入球或明顯入球機會，無論犯規發生在哪個位置，該名犯規球員應被紅牌驅逐離場（守門員在己方點球區域內除外）。」

球例亦補充，紅牌與否須考慮「犯規地點與球門距離、整體玩球方向、保持或獲得控制皮球可能性及防守球員位置和人數」；若單純「觸犯手球引致干擾或阻止對方一明顯進攻機會」，則只需出示黃牌。

守門員在禁區外手球，亦要考慮是否破壞對方明顯入球機會，才被紅牌驅逐離場。（IFAB文件截圖）

也就是說門將即使故意在禁區外手球，亦需要判斷這是否一次明顯入球機會，才能給予紅牌，並非「門將故意在禁區外手球」就必定紅牌。

當時史提芬彭利拿與對方鬥跑，在比蘭雲特衝出來時，位置上其實稍有落後，因此這是否一次「明顯入球機會」有商榷之處，如果VAR球證認為不構成紅牌爭議，便能選擇不介入。

當時史提芬彭利拿落後不到半個身位，並在對方門將出迎時稍有收步，算不算「明顯入球機會」全憑球證主觀判斷。值得一提的是，當時旁證距離不遠，視線上也沒有任何阻擋。（影片截圖）

綜合上述，如果彭利拿已壓住對方後衛佔據先機，這球便肯定可判紅牌；若VAR認為這不屬於明顯入球機會，因而選擇不介入，港隊也只能接受「判決」。當然，這球至少應被出示一張黃牌，同時獲得一次禁區頂附近的罰球機會，但當時旁證完全沒有表示。

伊朗門將雙手先碰到皮球，黃牌及罰球是「最低消費」，這一點應該沒有爭議。（路透社）

中港球迷鬧爆西亞球證

史提芬彭利拿之後亦在禁區內被對方「掹衫」拉跌，但球證及VAR同樣沒有任何表示，完場前兩次爭議事件當然讓本港球迷大為不滿，紛紛在網上鬧爆今場執法的敘利亞球證。

史提芬彭利拿之後在禁區內被對方拉跌，惟球證及VAR均未有表示。（微博圖片）

不僅是香港球迷，連內地網民及媒體也怒轟這場「明着黑」。由於國足首戰的入球被判無效，當時已有不少網民認為遭西亞球證針對。

今次港隊再遭爭議漏判，內地球迷亦留言「什麼亞洲盃，西亞盃」、「亞洲足球不只是球員水平低」、「都2024了，場上什麼高科技都有，從裁判到VAR都無動於衷，還有哪個運動國際比賽能這樣明着黑」。同時，內地球迷亦稱讚港隊今仗表現出色，認為這是「一場值得驕傲的失利」、「以今日的表現100%贏定國足 ​」。

值得一提的是，在亞洲盃關於這場比賽的官方精華片段中，沒有收錄這兩個爭議場面。