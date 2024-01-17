亞洲盃直擊︱港足棄補選替傷兵　安達臣：是場賭博　難踢仍要嘗試

香港足球代表隊相隔56年重返亞洲盃決賽周，首場分組賽即使落敗，面對西亞球隊阿聯酋的表現絕不失禮，球隊將遇上實力更高的伊朗，但不論主教練跟球員，都仍抱有希望，相信有力搶得分數。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



左起艾里奧、謝家強、祖連奴上場因傷不入比賽名單。（資料圖片／袁志浩攝）

港足上場不敵阿聯酋後，除正選以外的球員昨日都有訓練，大軍周二（16日）如常練習，早前有傷在身的艾里奧與謝家強都重新投入操練，有機會下仗被列入大軍名單，惟祖連奴仍只能於場邊休息；胡晉銘與陳晉一因比賽後有輕微不適，未參與高強度訓練。

祖連奴（中）沒有參與訓練。（袁志浩攝）

這意味祖連奴很大機會連續缺席兩場分組賽，雖然港隊本可在對阿聯酋前6小時從初選名單中更換這位翼鋒，但最終並沒行使權利。

主教練安達臣解釋，是因為祖連奴的能力獨一無二，「他說自己最後一場可以趕及上陣，這可能是我們最重要的一仗。在這樣的大賽，我們有時就是要賭博，假如博贏了，不只最後一場能派他上場，也許我們會再多一場（淘汰賽）可以踢。」

安達臣認為沒有補選球員是一場賭博。（袁志浩攝）

他又提到，中堅勞烈斯在集訓期間狀態起起伏伏，但此子最近已克服傷患，加上已在內地覓得新東家，煩惱一掃而空。相反，李毅凱則表示已跟標準流浪解約，要先專注比賽，再處理轉會事宜。

本來自由身的勞烈斯被指已跟內地球會簽約。（袁志浩攝）

+ 5

對伊朗難踢仍要嘗試

面對擁有飛燕諾中場查漢巴殊、波圖前鋒泰尼米、意甲羅馬射手阿斯蒙的伊朗進攻線，港隊去年11月在世界盃外圍賽作客便吞下四蛋。從今日練習所見，安達臣特別加強球員的逼搶速度跟節奏，要求麾下盡量收縮對手進攻空間，甚至着他們不必太在意皮球在哪裏。

安達臣認為港隊搶分機會渺茫，但仍要盡力嘗試，「也許他們首仗獲勝後，會認為又是對香港，上次已贏了4：0，可能會因此收起部份球員，為最後一場對阿聯酋做準備。這樣的話，可能我們才有很小的機會取得好結果。」

港隊下一場分組賽對伊朗。（袁志浩攝）

港隊上場對阿聯酋時逼搶戰術發揮不錯，中場陳俊樂跟胡晉銘是無名英雄，不斷跑動補位阻截對手。陳俊樂指最開心是對手防線由「開短」變「開大腳」，感覺港隊有得踢，「過往對西亞球隊，（戰況）都比較一面倒、受壓，只得零星反擊，但今次創造了許多埋門、有威脅，自己在中場也搶了不少第二點，做到作用傳球給兩翼。」

陳俊樂認為港隊有得踢。（袁志浩攝）

至於過去常被批評「獨食」的艾華頓，上場則交出助攻予陳肇鈞攻入亞洲盃史上第1000球，他表示有機會便射門、看準時間傳球，就是自己的踢法，假如教練有不滿、要求改變便會服從，但既然教練選用自己，便會繼續發揮好個人特色。

他相信即使伊朗球員有多強，場上都是11人對11人的比賽，「只要港隊成員互相合作，我們有機會取分。」