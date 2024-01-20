亞洲盃直擊｜港足實在的進步　陳晉一：第一次對完伊朗覺得可惜

香港足球代表隊在亞洲盃C組第二戰，面對幾乎獲全場觀眾支持的「亞洲二哥」伊朗，踢得不落下風，雖然以0：1落敗，但不乏入球機會，最後更逼得努力守住3分的伊朗甚為狼狽。

港隊後衛陳晉一坦言，是第一次對伊朗搶不到分數後會覺得可惜，認為港足正拉近與強敵的距離。

01體育記者袁志浩、高詩琦 多哈直擊



港隊對伊朗雖然在上半場24分鐘遭對手入球，但全場也只失掉這一球，末段的攻勢更令伊朗也一度混亂，最後努力拖延時間以保住勝局。

曾三度代表大港腳對伊朗的陳晉一認為，今次再鬥同一強敵，感受跟以往完全不同：「自己對過三次伊朗，感覺每一次的賽果或許無法反映（實際表現）、但每次（場上差距）都近咗，做到賽前想做的事，也許（港足踢得）不是十分華麗、進攻足球，但也能表現我們即使世界排名低、處於下風，但也做到賽前的部署。」

陳晉一全力防守伊朗球星泰尼米，這名波圖前鋒生涯為伊朗上陣77次共射入42球。（高詩琦攝）

他感嘆道：「今次是第一次感覺到跟伊朗接近了，以前從來沒想過要在他們身上拿到1分，但今次是第一次對伊朗感覺可惜。」

談到失球後，港足絲毫未有洩氣、更不斷嘗試向對手施壓，陳晉一指：「我們球隊上下26個球員、教練團和後勤職員，一條心來到這裏經歷過集訓等等，落到球場是有信心的，而這麼多人來到支持我們、在香港睇電視的（觀眾），感受到我們是700萬人一條心去踢的，頭15分鐘拿到節奏後我們真的有信心，就算落後一球，大家也沒有對這場波失望，（覺得）未完的，即使未能把握（入球機會），也感覺到真的能在對手身上拿到一分。」

面對以硬朗見稱的伊朗，港將每一次爭頂、攔截都傾盡全力。（高詩琦攝）

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不少人會指港足在亞洲盃首兩仗是「雖敗猶榮」，但畢竟未有分數落袋；陳晉一在兩年前的亞冠盃分組賽，代表傑志不敵神戶勝利船後，曾表示「受夠了雖敗猶榮」，而他最終也助傑志達成出線16強的目標，對於港足現在的處境，他又有什麼看法？

「當時在球會有外援等等，最後證明到（傑志）有能力出線；今次（港隊）對伊朗是接近了，但我們要在他們身上拿分，可能是很多年後的事、或是我們要有好大進步才做到的事。」

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不過，陳晉一認為種種跡象都證明，港隊正朝正確方向前進：「我感覺現在的方向沒有錯，現在（港隊內）更多人外流，接觸更高水平足球，所有人的節奏、身體質素、技術、意識，去追趕別人的水平，再回來代表隊踢，就見到我們身體質素和體能都不是很輸蝕，我感覺我們正在慢慢追上（其他國家代表隊的）步伐。」

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陳晉一在首仗對巴勒斯坦時曾在末段輸掉一球十二碼，表現也遭批評，他感謝教練和隊友支持：「上場有失誤，但謝謝教練和隊友對我都還很有信心，比完賽之後幾天自己心理和生理上再重整，我一向對自己有信心、知道自己能做到什麼，最重要是球隊上下一條心，希望展現到我們的信心和決心，在這亞洲盃表現到我們有能力。」

艾華頓今仗曾錯過入球機會，但全場助攻助守，相當落力。（高詩琦攝）

今仗港足全軍都表現出色，當中艾華頓有不少埋門機會，他防守也非常落力，為了阻止對手更曾一口氣跑完整條邊線回防，他坦言主帥安達臣對他下達的指令，是除了如平日般進攻，也需要協防，他指出球隊有足夠體能執行戰術，是亞洲盃前集訓的成果：「主教練在今次的備戰中做得很好，所以我們有足夠的體能，去助攻助守90分鐘；我們每天都針對這場比賽努力訓練，教練做了很好的輪換、也制定了很好的陣式，但足球就是這樣，即使踢得好，也不一定有成績。」

艾華頓也坦言自己代表港隊時更有動力，道：「我當然享受代表香港了，我來港之初，香港人給了我和我的家人很大的支持，現在是時候由我去回報球隊了，所以一落場就盡全力。看到看台上的球迷，他們整整90分鐘都打氣、推動我們，實在太厲害了。」