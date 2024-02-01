重劍大獎賽｜江旻憓勇奪今季首金　生涯第二度大獎賽封后

重劍大獎賽今日（31）續在卡塔爾多哈舉行，香港女子重劍代表江旻憓、佘繕妡，以及男重港將何瑋桁與吳浩天分別在64強登場，力爭晉級。最終江旻憓勇闖決賽奪金，一吐前兩站首圈止步烏氣。



香港女重隊今站派出7名劍手參賽，「世一」江旻憓直入正賽64強，其餘6名劍手佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望、陳祉澄及陳海琳則需出戰資格賽。其中佘繕妡日前順利在淘汰賽擊敗加拿大劍手Leonora Mackinnon，於今日正賽再度亮相。

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江旻憓挾「世一」之名出戰多哈大獎賽，晉身決賽。（香港劍擊總會）

世界排名第一的江旻憓免戰資格賽，今在64強登場。開季連續兩站世界盃「一輪遊」的她，今仗被排名低103位的對手咬緊比數，最終在末節三度被追平下以15：14順利晉級。其後她先後擊敗世界排名第48位的美國劍手Isis Washington和愛沙尼亞老將Irina Embrich，躋身8強。

江旻憓殺入8強硬撼東京奧運個人銅牌Katrina Lehis，該愛沙尼亞女將在16強淘汰佘繕妡出局。江旻憓首節落後下追至2：2，她隨後一度反領先惟被對手兩度追平，次節再度落後5：7。關鍵第三節，江旻憓頂住壓力咬住分數，在7：6被追和後再反超前9：8，末段愈戰愈勇的她在最後25秒連搶4分，終以15：11獲勝，勇闖4強。在不設銅牌戰下，鎖定獎牌。

江旻憓力克東京奧運個人銅牌Katrina Lehis。（香港劍擊總會）

擺脫「一輪遊」 江旻憓今季首闖決賽

江旻憓的4強對手是兩屆世青金牌、20歲美國新星Hadley Husisian，二人勢均下首節打成1：1，次節領先2：1下遭對手反超前，戰平4：4後連追3分，其後一直領先。末節，江旻憓由一度領先10：5到被對手力追到14：14，需以決一劍分勝負，最終江頂住壓力以15：14奪勝，勇闖決賽，繼去年5月在哥倫比亞首於大獎賽封后後，力爭第二個大獎賽冠軍。

金牌戰，江旻憓面對世界排名第36的Giulia Rizzi，二人穩守下首節打成2：2，江在中段連取5分，次節領先至7：3，其後她穩住發揮拉開比數至9：4，最終末段遭逼和需決一劍，以14:13擊敗對手，勇奪今季首金，一吐前兩站首圈止步烏氣。

去年在多哈大獎賽打入16強創生涯最佳的吳浩天力爭入8強。（香港劍擊總會）

吳浩天16強止步 追平生涯最佳

去年在多哈大獎賽打入16強創生涯最佳的吳浩天，首圈鬥克羅地亞劍手Vedran Markota，首節以3：2壓制對手，其後一度擴大比數至6：3，對手雖一度力追至收窄1分差，港將穩住陣腳以8：6續在次節領先。最後一節，吳浩天愈打愈順，終以15：8擊敗對手，獲勝一刻脫下面罩吼叫。

他在擊退意大利劍手後，在16強對上世界排名第8的意籍劍手Federico Vismara，二人初段加緊防守下展開拉鋸，吳在1：4落後下力追至3：4，惟一直未能反超前對手，港將在末節仍未能收復失地，力戰下終以9：15告負，16強止步，仍追平生涯最佳大獎賽成績。

至於香港男重排名第一的何瑋桁，首圈即對上世界第一的意大利劍手Davide Di Veroli，首節港將在領先2：1後被對手追平，次節雙方互有領先但未能拉開1分差，打成5：5進入最後第3節。關鍵時刻，「世一」對手主動進攻接連得分領先至11：5，最後半分鐘，港將雖再得分惟仍未能破解對手，終以6：15告負，無緣32強。

何瑋桁（右）不敵「世一」64強止步。（香港劍擊總會）

佘繕妡首圈力克世界第8劍手晉級。（FIE Facebook）

佘繕妡16強止步

另一港隊女將佘繕妡則先擊退世界排名第8、2018年世界冠軍的意籍劍手Mara Navarria，再力克世界排名23位的巴西劍手Victoria Vizeu殺入16強。

初段與東京奧運個人銅牌Katrina Lehis打成均勢的她，在次節稍領先8：7下，末節被對手反超前10：8，最後10秒仍落後9：12的港將，咬緊牙關連得2分追至11：12。放手一搏的她在餘下兩秒時衝向對手再得1分，惟雙方得分下終以12：13惜負，無緣8強。