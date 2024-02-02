前玻利維亞國腳友賽被連轟6槍身亡　球會證死訊：永遠的隊長

前玻利維亞國腳祖利古（Sergio Jáuregui）在墨西哥參加一場友賽，在場邊休息時，一名持槍兇徒突然走近，並向他在短距離連開6槍，這名玻利維亞前國腳當場身亡，終年38歲。



38歲的玻利維亞前國腳祖利古上周日（28日），代表業餘球隊Atlético San Luis Rey在墨西哥莫雷洛斯（Morelos）出戰友賽。根據墨西哥傳媒報道，在當地時間上午11時左右，當祖利古在場邊喝水休息時，突然一名持槍兇徒走近，近距離向這名玻利維亞前國腳連開6槍，該名兇徒行兇後隨即以電單車逃脫。急救人員及救護人員趕往現場，惟回天乏術無法及時搶救，祖利古傷重身亡，終年38歲。

該名兇徒至今仍然在逃，墨西哥警方正嘗試尋找這名兇手，以及調查行兇動機。

前玻利維亞國腳祖利古在友賽時連轟6槍身亡。（X截圖）

祖利古效力的業餘球隊Atlético San Luis Rey，在社交網站證實祖利古的死訊，並向其親友致以深切慰問，同時讚揚祖利古在球場上的貢獻，「你是我們防線的最強後盾，每場賽事都會費盡所有力氣防守，我們會永遠懷念你，我們永遠的隊長，感謝你，願你安息。」

祖利古是玻利維亞前國腳，曾經為國家隊上陣13次，引述西班牙《阿斯報》的報道，祖利古在2015年掛靴，當年的他只得30歲。祖利古掛靴後繼續發展足球事業，成為業餘球隊的大使，並向草根階層的青少年推廣足球，他更成立自己的足球學校，尋找更多的有潛質球員。