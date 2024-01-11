馬拉松熱話｜廈門馬拉松罕見一幕　肯雅跑手領先突然放棄優勢收步

友誼第一，比賽第二，上周末舉行的廈門馬拉松，原本帶頭的肯雅跑手突然停下來，為對手鼓掌，返回領先集團的後方繼續比賽，難道冠軍真的不重要？原來他有任務在身。



廈門馬拉松上周日（7日）圓滿結束，男子組由埃塞俄比亞跑手Asefa Boki Kebebe跑出2小時6分46秒贏得冠軍，中國跑手董國建以2小時10分38秒衝線，以第6名完賽外，更打破國內跑手在「廈門馬」的最快紀錄。廈門馬一共3萬名選手參賽，當中高達2347人「Sub 3」（3小時以下）完成賽事，升上中國各大馬拉松的第二名，僅次於2023年北京馬拉松的2403人。

廈門馬拉松多達3萬人參賽。（微博截圖）

紀錄以外，廈門馬亦出現罕見一幕，男子組賽事戰至30公里左右，由肯雅跑手穆迪素（Benson Mutiso）領先身後的4人集團約100米左右，這名肯雅跑手回頭望一望後方，發現身後無人，理應繼續保持這優勢。

不過，穆迪素突然收步，在旁邊停下來，等候後方的4人集團趕上，他更拍掌鼓勵後方的跑手，更示意「跑快啲」，不少觀眾對這名跑手的舉動感奇怪，難道他是想躲在主集團中「破風」？還是太有體育精神？

肯雅跑手穆迪素突然收步，更向後方的跑手鼓掌支持。（影片截圖）

翻查資料，發現穆迪素原來是今次賽事的配速員（Pacer），當他發現領先集團跟不上他的速度時，特意等待他們，然後繼續服務，難怪不少網民得知真相後，大讚這名跑手有專業精神。

翻查世界田聯網站，穆迪素生涯僅完成一場馬拉松，就是上年3月的漢諾威馬拉松，當時他以2小時19分12秒完成賽事。