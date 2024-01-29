美國3男子到友人家中睇波　兩日後驚揭齊齊後花園凍死

去朋友屋企睇波，本是平常事，美國3名NFL球隊堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）球迷，卻因此一去不返。

他們被發現在友人舉行睇波派對的家中後園死亡。



38歲的莊臣（圖右）、36歲的麥治尼（中）和37歲的夏寧頓（左）到朋友家中睇波後離奇死亡。

1月7日，韋利士（Jordan Willis）在家中招呼朋友睇波，38歲的莊臣（Ricky Johnson）、36歲的麥治尼（Clayton McGeeney）和37歲的夏寧頓（David Harrington）兩日後被發現在韋利士的物業範圍內死亡，一名死者家屬接受《霍士新聞》訪問時稱，韋利士告訴死者家人他的友人即「凍死」（froze to death）的。

這兩日之間，到底發生了什麼事？麥治尼的未婚妻未能通過電話找另一半或韋利士，她據報曾在1月9日駕車到韋利士家拍門，當無人應門後，她闖入屋內，大叫韋利士的名字。她之後在後園發現其中一具男子遺體，繼而報警。

韋利士在家中（圖）招呼朋友睇波，其中3人卻在後花園凍死。（霍士新聞截圖）

堪薩斯城警方到場，證實發現一具遺體，之後再在後園找到兩具遺體。死者家人認為有可疑，警方卻指，「案件100%不會循謀殺方向調查」，韋利士並未被考慮為疑犯，亦未被刑事起訴，引發死者家屬不滿，死者之一莊臣的母親稱：「他們全是負責任的男人，為何會在後園凍死，還要他們三人在一起？」

3友人在他家中死亡，為何韋利士懵然不知？韋利士自稱當晚先行睡覺，不知友人之後並未離開，對於家屬來電急找，他一直無接電話，韋利士聲稱當時正在開大音量聽耳筒，所以聽不到。他的代表律師 John Picerno強調，韋利士與3友人感情要好，與其中兩中更自高中起已認識，失去摯友的他也是受害者。

之後被揭當晚在場還有第5名男子，當晚他也一起睇波，至午夜時份左右離開，他作供指當時3名死者仍然清醒。

堪薩斯城警方目前正等待3死者的病理學報告，以作進一步調查。