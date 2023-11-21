桌球｜吳安儀不敵中國球手屈居亞軍　IBSF世錦賽無緣第四度稱霸

撰文：趙子晉
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在卡塔爾多哈舉行的國際桌球總會（The International Billiards & Snooker Federation，簡稱IBSF）世界錦標賽，香港代表張家瑋與鄭宇喬在隊際賽歷史性贏得世界冠軍。「四眼Cue后」吳安儀周一（20日）出戰女子英式桌球決賽，力爭第四度封后，惜不敵中國球手白雨露，屈居亞軍。

吳安儀曾經在2009年﹑2010年及2019年贏得IBSF世錦賽的冠軍，這名「四眼Cue后」小組賽以2勝1負晉級，其後連挫3名印度球手，殺入決賽，與中國球手白雨露碰頭，爭奪第四度封后。

吳安儀與白雨露曾經在小組賽交手，當時吳安儀以局數0：2落敗，決賽力爭報回一敗之仇，可惜未能如願，以局數0：4再度不敵對手，屈居亞軍。

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吳安儀不敵中國球手吳雨露，IBSF世錦賽屈居亞軍。（中國香港武術聯會）

港隊在今屆IBSF已有亮眼戰績，張家瑋夥拍鄭宇喬出戰男子隊際賽，先後擊敗愛爾蘭、伊朗和波蘭，殺入決賽，以局數4：2力克塞浦路斯對手，首度贏得IBSF隊際世界冠軍。

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張家瑋（左）及鄭宇喬膺世界冠軍。（香港桌球總會提供）
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