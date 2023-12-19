陳幸同違規用電話惹打假波疑雲　發文回應爭議：沒與外界聯絡

WTT女子總決賽上星期在日本名古屋上演，中國隊成為大贏家，其中孫穎莎獨攬女單及女雙兩面金牌。不過，中國隊卻傳出醜聞，陳幸同在4強與隊友王藝迪交手時，在休息期間違規使用電話，更有網民質疑她打假波，並促請有關方面徹查。經過連日發酵後，陳幸同透過微博回應今次爭議。



孫穎莎在女單及女雙同樣稱霸。（新華社）

陳幸同在WTT女子總決賽女單4強不敵隊友王藝迪。（新華社）

在名古屋舉行的WTT（世界乒乓職業大聯盟，World Table Tennis）女子總決賽圓滿結束，孫穎莎在單打決賽擊敗隊友王藝迪，雙打則夥拍王曼昱封后，個人連奪兩冠軍。

獎牌背後，卻爆出爭議，陳幸同與王藝迪兩名中國球手在女單4強爭奪晉級，陳以局數1：4落敗出局。在今仗比賽途中，直播鏡頭影到陳幸同在休息時拿出及使用電話。WTT的球例列明，球員在比賽途中不能使用手提電話﹑平板電腦等電子儀器，違者將被罰款5000美元。

陳幸同被影到比賽休息時用電話。（微博截圖）

微博上更有眼利網民指出，陳幸同一共3次使用電話，猶如平時日常打波般，對賽事及對手都有點不尊重。究竟為何使用電話，以及陳幸同在看什麼都只得她本人知道，網民對此持不同意見，一方面指不排除陳有機會與外界聯絡，甚至是打假波也有可能，網民促請有關方面調查，直言：「中國體育需要公平公正」。另一方面更表示，即使陳違規使用電話，都不代表她是打假波，這種推斷是過份演繹。

陳幸同惹打假波疑雲，網民促請調查事件。（新華社）

陳幸同回應：查看注意事項，沒有與外界聯絡

經過連日的發酵後，陳幸同終於開腔回應事件，今日（19日）透過微博發文解畫，她表示知道外界都十分關注今次事件，所以要解釋當時的情況。因為她與王藝迪的對壘時，沒有任何教練從旁指導，她把所有技術要點及注意事項都記錄在電話的備忘中，所以在休息時才拿出電話，提醒自己。

陳幸同強調，她在比賽途中沒有收發信息，賽後都隨即向隊伍解釋原因，她亦為自己的疏忽行為而引起關注，再度致歉，日後的比賽必定更留意細節。文末再一次感激各界的支持，坦言自己今年有很多不足，希望繼續向前。