我們的2023｜山界大事回顧　HOKA頻開倉　旅行遠足泰斗陳溢晃病逝

經歷3年疫情後，2023年是復常的一年。這一年有什麼山野大事令你難忘？

有開心的，樂施毅行者復辦實體賽，有港人隊伍創本地華人紀錄完成。有憤怒的，茅坪藤皇遭人惡意破壞，可說經脈盡斷，至今未找到真兇。有哀傷的，旅行界一代宗師陳溢晃病逝，享年78歲。有群情洶湧的山界熱話，HOKA多次劈價開倉，大熱山鞋以四折、五折發售，大排長龍。



1月的香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）突然改制，起步時間由早上改到傍晚，令挑戰者不得不捱3晚夜。日本跑手井原知一以54小時02分跑完全長298公里的香港四大遠足徑，成為2023年四徑的首位「完成者」。當時62歲的退休消防陳國強（KK）完成目標，以69小時43分跑完四徑，成為「生還者」。巧合的是，6943原來是KK以前的消防員編號，他笑言這個時間是「整定」。

了解更多：四徑2023｜井原知一再次征服298公里四徑 鳳凰山爬頭首先抵終點

井原知一成為2023年首位四徑完成者。（顏銘輝攝）

在2月舉行的HK100，香港跑手揚威103公里賽，在公立醫院任職骨科醫生的張敏怡與內地跑手覃露在女子組競爭激烈，最終敏怡靠後勁，在企嶺下後過頭，首先以13小時49分07秒首先跑抵大帽山扶輪公園衝線，奪得冠軍。

了解更多：HK100｜張敏怡103公里冠軍路有起有跌 企嶺下快放與針草帽力竭

張敏怡的HK100分段時間及配速。（01美術製圖）

因社會事件及疫情，樂施毅行者的實體賽停辦3年，2022年的一屆也推遲到今年2月底舉行。這屆的隊伍相當有睇頭，由楊志成為隊長，隊員有黃浩聰、曾福祥及胡文津的本地山界夢幻組合，跑出11小時38分得冠軍，並刷新最快本地華人紀錄。由3位居港外籍跑手Ryan Whelan、Jeff Campbell、Eszter Csillag加上內地高手向付召組成隊伍，以12小時01分成為今屆亞軍，並打破了男女子混合組紀錄。

了解更多：毅行者｜香港山界夢幻組合極速奪冠 新男女混合組別紀錄誕生

黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成組隊參加毅行者，最終以11小時38分成為冠軍。（顏銘輝攝）

在4月，「大帽山連姐」江火連回歸舊舖。連姐在扶輪公園停車場旁的大帽山郊野公園茶水亭經營25年，被視為大帽山的標誌。3年前，連姐投標落敗，要搬到約250米路程外的大帽山郊野公園遊客中心茶水亭，那裏的位置較偏僻。上月，大帽山郊野公園茶水亭招標，連姐成功中標，由4月1日起遷回舊舖經營。在前一晚，約10名越野跑手及山友義務幫連姐搬貨及雜物。

了解更多：大帽山連姐回歸舊舖4.1早上開張 感謝山友搬舖「好有人情味」

事隔3年，連姐再在大帽山郊野公園茶水亭營業。（張浩維攝）

2023年的上半年，HOKA開倉是山友的熱話。在3月，HOKA在鰂魚測一座商業大廈的特賣場搞開倉，一對Speedgoat 5賣650元。到4月，一間位於旺角商廈的樓上舖搞HOKA開倉，Speedgoat 5的售價跌到一對599元，若用消費券模式付款更減多30元。這次旺角的開倉十分轟動，排隊入場的顧客塞滿大廈的後樓梯。到6月，HOKA再在鰂魚測商廈特賣場開倉，Speedgoat 5的價錢減到598元。

業內人士分析，疫情期間來貨延期，當積壓的訂貨一下子到港，供應突然比需求大得多，入貨多的零售商承受資金壓力，為了籌集款項繳付貨款，只好減價促銷，令到HOKA山鞋出現極度罕見的大劈價。

了解更多：HOKA開倉劈價潮｜山鞋店主剖析來龍去脈 由一對難求變清倉跳樓價

今年3月，Hoka開倉現場人山人海。（顏銘輝攝）

在4月，有旺角樓上舖開倉，Hoka大平賣，吸引大批顧客排隊，排到落後樓梯。（讀者提供）

在6月，收到一個令愛惜山野之人悲憤的消息：「茅坪藤皇」遭惡意破壞。這棵位於馬鞍山郊野公園的熱門行山景點受到重創，十多條枝幹被人鋸斷，大部分被鋸斷的枝幹都比手臂粗，其中一處最粗的斷位直徑約有6個5元硬幣。漁護署表示已派員到場視察及調查，惟現場並無發現涉案者；他們會加強巡邏有關地點及繼續調查有關個案，如有需要會尋求相關部門協助。

了解更多：

茅坪藤皇慘遭毒手「經脈盡斷」 行山人士：手手腳腳全部斬斷晒

馬鞍山「茅坪藤皇」疑遭惡意破壞 漁護署：現場並無發現涉案者

茅坪藤皇面目全非，多處枝幹被鋸斷。（顏銘輝攝）

疫情過去，重新開關，消費市道不升反跌，多間行山露營戶外用品店經營困難。屹立旺角17年的全天候戶外用品店（「All Weather OutDoor Gear Shop全天候戶外用品店」，以下簡稱全天候）在8月結業。當全天候在社交網站宣布結業時，逾千人關注，超過500名網友留下「嗚嗚」的表情符號，不少留言表示可惜，「又冇咗一間人情味同買平嘢嘅地方」、「又少一間專業好傾行山舖」。

了解更多：旺角人情味行山裝備小店結業大清貨 店主：個個上嚟都話好可惜

疫情下的行山熱潮，並無幫助到樓上舖的全天候，這間屹立旺角17年的小店在8月結業。（顏銘輝攝）

今屆是開關後的首屆UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），大批香港跑手在8月尾紛紛去歐洲參賽。最受關注的是本地越野跑「女一」張敏怡，她跑出29小時14分31秒，排全場女子第17名，創出香港女跑手的歷來最佳成績。在TDS賽，曾小強以23小時26分31秒，取得全場男子19名，並在所屬組別男子45至49歲取得第2名，如願登上頒獎台；63歲的陳國強老而彌堅，這位「毅行先生」是第二位衝線的香港跑手，以31小時58分32秒完成，在男子60至64歲組別取得第2名。

了解更多：UTMB 2023總結｜曾小強陳國強揚威TDS 鷹鷹火車楚健完成300K PTL

張敏怡在30小時完成UTMB，取得女子第17名。（黃浩聰提供）

陳國強上台領取TDS賽組別亞軍的獎座。（KK Chan毅行先生Facebook）

9月10日，本地行山旅行界失去了一位宗師級人物，令人悲痛。「正剛旅行隊」創辦人陳溢晃因病去世，享年78歲。陳溢晃師承「山海之友」的李君毅，為本地其中一位最資深的行山隊領隊，創辦正剛旅行隊51年，對香港的山水地理、風土人情如數家珍。半個世紀以來，他每逢周日帶山友踏遍香港及內地的名山秀水，啟發一代又一代的行山人士。他提倡行山要「內外兼修」，除體能以外，還要認識郊野的環境及村落文化。

了解陳溢晃生平：

【行山｜陳溢晃專訪】分享半世紀遠足見聞 行山曾遭便衣警察監視

【行山｜陳溢晃專訪】推崇內外雙修行山哲學 師承遠足泰斗李君毅

陳溢晃今年病逝。（資料圖片/顏銘輝攝）

在11月，喜歡到西貢糧船灣一帶行山的朋友有喜訊，來往西貢碼頭、滘西村及糧船灣的新街渡航線在同中啟航，逢周末及假日提供服務，單程船費65元，設長者2元優惠。前往西貢北丫、東丫、白虎山以至白腊灣一帶行山的朋友，可以乘搭新航線，更方便地抵達糧船灣起步，或者落山時多一個回西貢市中心的選擇。

了解更多：行山｜西貢新街渡航線入滘西村糧船灣 單程票價$65設長者$2優惠

【按圖放大船期表】

在這個月，政府宣布刊憲指定紅花嶺郊野公園，並提交立法會進行先訂立後審議的程序，生效日期預計為明年3月1日。紅花嶺會是香港第25個郊野公園。建議中的紅花嶺郊野公園位於新界東北部的沙頭角，面積約為530公頃，其中不包括任何鄉村範圍、認可殯葬區和私人土地。漁護署將會在郊野公園建構遠足徑網絡、在合適位置設置康樂配套設施如郊遊地點、觀景點和避雨亭等，以及活化位於郊野公園內的蓮麻坑鉛礦遺址成為開放式博物館。

了解更多：紅花嶺郊野公園｜刊憲成第25個郊野公園 有土沉香等高保育價植物

紅花嶺郊野公園內有不少荒廢的軍事建築，例如在亞公角的荒廢英軍營房。（張浩維攝）

蓮麻坑礦洞位於紅花嶺郊野公園。（顏銘輝攝）

毅行者2023年在11月舉行，終點由大棠改為屯門的國際十字路會。由梁成東、梁偉業、葉曉明及林健加組成的毅行教室隊伍，以12小時42分衝線贏得冠軍。更矚目的是甄智貽、黃琪珍、梁康翹及張敏怡組成的隊伍，以13小時52分贏得今屆毅行者的女子冠軍，並以1分鐘之微刷新舊紀錄，成為史上最快的毅行者女子隊。

了解更多：

毅行者2023｜上屆季軍捲土重來奪冠 毅行教室隊伍12時42分完成

毅行者2023｜90後女生回味「黐線」百里路 憑意志追時間超越紀錄

毅行教室以12小時42分完成全程，勇奪毅行者2023的冠軍。（顏銘輝攝）