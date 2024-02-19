英超｜盧頓隊長洛克爾親述死過翻生經歷　「心臟曾停頓2分40秒」

「我的心臟曾停頓2分40秒 — 實際上已經死亡」。

2023年12月17日英超賽事盧頓主場對般尼茅夫，盧頓隊長洛克爾（Tom Lockyer）比賽中途突然倒地。醫護人員立即入場搶救，當時雙方職球員均憂心忡忡，連比賽亦腰斬了。他其後恢復知覺，送院治理，植入心臟除顫器，周日盧頓對曼聯賽前他接受訪問，他親自講述死過翻生的經歷。



2023年12月17日英超賽事盧頓主場對般尼茅夫，盧頓隊長洛克爾（Tom Lockyer）比賽中途突然倒地，醫護人員立即入場搶救。（路透社）

那次已非洛克爾首次在球場暈倒，去年5月英冠升班附加賽決賽，他亦曾在比賽途中倒下，其後接受《BBC》訪問他表示已接受心臟手術，直指相同情況不會再發生，但事發僅半年後，洛克爾再次在場上倒下來。

回想起再次出事那一天，洛克爾形容，「那只是尋常的一天，最令人憂慮的是，當時我感覺完全無問題。」他不諱言出事後「一直在尋求答案」，「我跑向中場線，然後有點頭暈，我以為自己無事，但並非如此。」

2023年5月洛克爾已曾在升班附加賽決賽中暈倒。（資料圖片／Getty Images）

虛無中甦醒 以為自己「或會死在這裏」

「我醒來時醫護人員已在場，我立即知道跟5月暈倒那次不同。上次我像是從夢中醒來，今次我是在虛無之中甦醒。」他憶述，「我可以見到場面更慌張，我有點意識模糊，不能開口說話，也不能郁動。我嘗試了解發生什麼事，記得當時我在想：『我或會死在這裏』。」

洛克爾說着說着有點激動，聲音開始嘶啞，他感覺到醫護人員為他吊鹽水，「實在是百感交集，最後我終於回復意識，能夠講話和回應。當我感覺OK，能夠活着讓我如釋重負。」

盧頓隊長洛克爾受訪，親述死過翻生經歷。（直播截圖）

「家人遠比我難受」

2023年5月首次暈倒球場後，他的胸口已植入一部記錄儀器，洛克爾說：「我的心臟曾停頓2分40秒」，「看着那個畫面，是我家人最艱難的時刻。他們的打擊遠較我更大，我爸爸當日在現場，而我女友那時懷孕7個月。」

「我媽媽在家收聽電台，般尼茅夫入球後她走開去沖茶，她回來後我兄弟已把收音機關掉。她問『為什麼』，他只好坦白告訴她Tom再次在球場上倒下來。」

洛克爾出事後，隊友和球迷都無忘記他，隊友曾在贏波後高舉他的球衣。（Getty Images）

「我實際上已經死亡」

洛克爾認為家人經歷的一切，是最難捱部分，外人亦不會看到，「我不會講大話，這幾個月真是很困難。」

他坦言，「我不知道自己是否已處理好所發生的事，亦不知道它會否再次回來侵襲我，但自從事發後我沒有任何情感。我實際上已經死亡（I literally died），事發已今我一直對整件事感到麻木。」

「能活着我已非常感恩」

1月底他首次重返盧頓訓練場，與隊友感人重聚。他希望未來能重返球場，再戰頂級聯賽，惟一切有待醫生指示，並需要再作一些測試，「那並非我控制範圍之內。如果有機會再次踢波，我一定想去做，但目前言之尚早。」

「就算不能再次上陣，我也能夠自豪地說，我曾以隊長身份帶領盧頓出戰英超聯賽，也曾取得英超入球。職業生涯有過精彩時刻，我非常幸運，取得英超入球是任何人小時候的夢想。」洛克爾最後深情地說，「能夠活着我已非常感恩。我已植入心臟除顫器，幾乎感到自己是無敵的。」