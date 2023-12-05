國乒第一美女王添藝WTT支線賽奪冠　高顏值受關注為乒乓注銷微博

中國21歲乒乓球手王添藝因為樣子標緻，一再成為話題，她在全國錦標賽混雙16強夥拍劉丁碩擊敗王楚欽／孫穎莎的時候，已教球迷驚為天人，獲封「國乒第一美女」。

近日她到德國杜塞爾多夫出戰WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）贏得女子雙打冠軍，話題依然集中在她的外表上，有內媒形容她「漂亮得不像實力派」。



王添藝（右）夥拍何卓佳贏得WTT支線系列賽杜塞爾多夫站女雙冠軍。（WTT）

「國兵第一美女」

美女難免總是受到注目，身處「國家二隊」的王添藝，早已因美貌在球迷間獲得不少人氣，不過直到10月出戰全國錦標賽混雙16強，夥拍劉丁碩並擊敗「世一」組合王楚欽／孫穎莎，才令她一夜爆紅。

王添藝隨即在微博人氣急升，獲得不少網民關注，盛讚她是「00後乒乓美女」，「這顏值簡直是李若彤﹑高圓圓﹑全智賢﹑袁詠儀的合體」﹑「這位王添藝小姐姐也太好看了吧」﹑「真的是國乒第一美女」﹑「這屬於女乒顏值天花板」﹑「很佩服這種明明有顏值還要靠實力說話的人」。

王添藝在全國錦標賽擊敗「世一」組合王楚欽／孫穎莎後人氣急升。（微博截圖）

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專注乒乓球注銷微博

王添藝小時候因為「陪哥哥練球」，看到乒乓球在桌上跳來跳去和悦耳的擊球聲，而對乒乓產生興趣。她上手一打，教練發現她手感不錯，同時父母亦希望多運動能夠改善王添藝較弱的體質，於是送她去練乒乓球。

家人想不到王添藝一直堅持訓練下去，2012年10歲時加盟山東魯能球會，4年後挾全國少年錦標賽女單亞軍的名銜晉身國家隊。出眾外貌卻成為王添藝運動生涯再上層樓的障礙，外界把焦點放在她的樣貌，而非球技，網民對她的樣子評頭品足甚至惡言相向，令她十分困擾，最終取消微博賬號，力求專注乒乓球事業。

王添藝的外貌獲網友一致好評。（微博截圖）

「漂亮得不像實力派」

入選國家隊的時候，她曾在訪問中說過：「我是屬馬的，天生就有馬那股不服輸的勁以及對自由的嚮往。」當時矢言：「要做的是一步步打好根基，強大自己」，並以世界冠軍為終極目標，志向遠大。

國家隊強手林立，只較她大兩歲的孫穎莎實力強大，光芒掩蓋一眾同輩球手，王曼昱亦只得24歲，王添藝始終未能冒出頭來，今次WTT次級賽事、支線系列賽（WTT Feeder Series）杜塞爾多夫站III，21歲的王添藝夥拍何卓佳出戰女子雙打，兩人在決賽以3：1擊敗對手，奪得冠軍，球員生涯總算有個好開始。

縱然僅為次一級的賽事，但她因美貌再受注目，內地媒體搜狐便有一篇以《中國選手3：1奪冠震撼全場！乒壇女神爆紅！漂亮得不像實力派！ 》的文章，再次吹奏王添藝的亮麗外型，指出她是「美貌與實力兼備」的球手。

她在國家隊只屬二線球手，能否再進一步當上主力，仍有待時間觀察。王添藝的微博群組早前曾聲稱，這名女將去年因傷病問題，無法跟上國家隊的高強度訓練，並提出退隊，只是由於明年便是巴黎奧運，她依然在大賽時與隊友一同訓練，協助隊友備戰。