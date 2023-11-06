乒乓WTT法蘭克福賽︱林昀儒連勝3大高手封王　內媒：中國頭號對手

世界乒乓職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱：WTT）法蘭克福冠軍賽，22歲中華台北球手林昀儒一路過關斬將，8強先挫4號種子張本智和，4強擊敗2號種子王楚欽，決賽更在落後一局劣勢下，連贏4局反勝3號種子馬龍，首度在冠軍系列級別賽事封王。

中國球手長年在乒乓球壇雄霸大賽獎牌，林昀儒在今次賽事連挫中國兩大球手和日本勁敵張本智和，中國各大媒體均指這個冠軍「含金量極高」，《網易體育》甚至有評論認定林昀儒是中國男乒頭號對手。



WTT法蘭克福冠軍賽，22歲中華台北球手林昀儒連勝張本智和、王楚欽和馬龍封王。（資料圖片／Getty Images）

林昀儒近年在乒乓球壇火速冒起，奧運、世錦賽等大賽不時踏上頒獎台，始終未嚐冠軍滋味。面對中國球手，難免輸多贏少，林昀儒在法蘭克福冠軍賽卻持續發揮高水平，決賽面對35歲中國名將馬龍，以7：11先失首局下沉着應戰，憑招牌殺着反手擰球頻頻得手，以11：7、13：11、12：10、12：10連贏4局反勝，收穫首個WTT冠軍賽獎盃，也是生涯最高級別賽事錦標。

他個性沉穩謙遜，台灣傳媒喜歡親切地稱呼他為「小林同學」，若要冠上較有霸氣的名字時，又會叫他做「沉默刺客」，賽後他一貫謙和：「我非常非常開心，就算是我最瘋狂的夢想，也未想過能在法蘭克福這裏奪冠。」

乒乓WTT法蘭克福賽，馬龍力戰不敵林昀儒。（資料圖片／Getty Images）

「小林同學」大讚馬龍是個「超級強大」的對手，他要擁有正確心態才能戰勝對方，「過去4場比賽我打得不錯，戰術運用方面沒有猶豫，關鍵分的處理上，我有一些幸運球幫我贏得比賽。」他又指出，今次賽事無論遇上哪個對手，均嘗試採用不同的策略，結果奏效了，「所以我會繼續那樣做。」

三屆世界冠軍馬龍是歷來唯一贏過兩屆奧運的男單球手，被視為歷來最佳乒乓球球手之一，但他畢竟已經35歲，中國乒乓球男將明年巴黎奧運爭金重任，還是寄放在樊振東、王楚欽兩位年輕當打球手身上。然而王楚欽被指海外賽事頻頻失手，今次法蘭克福冠軍賽中國三大球手全數敗陣，更是響起警號，《網易體育》認為林昀儒目前是中國乒乓球頭號對手，另有評論甚至直指林昀儒有望成為乒乓球界「未來球王」。

林昀儒被中國媒體視為國乒頭號對手。（資料圖片／Getty Images）

近年說到國乒頭號大敵，男子單打首推日本球手張本智和，如今再加上林昀儒，團隊又添上多一員深入研究對象。

女子隊方面，暫時受到的挑戰不大，不過張本智和年僅15歲的妹妹張本美和被指天份極高，未來亦有機會為中國隊帶來一定威脅。