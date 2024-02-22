丹尼爾艾維斯強姦罪成　判刑4年半　最快或在明年4月出獄

巴西名將丹尼爾艾維斯（Dani Alves）被指2022年12月在巴塞隆拿一間夜店性侵犯一位女性，西班牙法院裁定他強姦罪名成立，被判入獄4年半。

艾維斯一直否認控罪，惟作供曾多次前後矛盾。他的辯護律師表示將會提出上訴。



一代名將丹尼爾艾維斯，強姦罪成被判入獄4年半。（路透社）

丹尼爾艾維斯被判入獄4年半之外，法庭亦指他面臨額外5年緩刑刑期，在釋放後須受持續監管，並且在9年半之內不能接觸受害者，並須向受害人賠償15萬歐元。

控方要求判處艾維斯入獄9年，在西班牙，強姦罪行以一般性侵犯罪名起訴，量刑起點由4年起至最高15年。

丹尼爾艾維斯曾多次更。（Getty Image）

丹尼爾艾維斯曾多次改口供

丹尼爾艾維斯由被指控強姦開始，一直否認控罪，並曾多次改口供。他最初聲稱與案中23診女子「只是在夜店廁所內遇見」，雙方沒有任何交集；後來又改口稱「兩人一同走進浴室，但什麼都沒有做」；到去年2月，案發現場地板上發現有丹尼爾艾維斯殘留的精液，他再次更改口供，辯稱兩人有口交行為，表示之前說謊是因為不想讓妻子知道他的不忠行為。

至去年4月，丹尼爾告訴法官，他跟案中受害人在夜店相遇後互相吸引，隨後才發生性行為。這至少已經是他的第四個口供版本，西班牙《馬卡報》更指是第五個。

罪成關鍵不止女方證供

檢控官指出，丹尼爾艾維斯和友人為3位年輕女性買下香檳，並在女方不知情的情況下，將其中一個女生帶到夜店VIP區域的洗手間內。就是這個時候他突然變得暴力，在女方要求離開之下仍強行性交，艾維斯強調「如果她想的話，可以離開」，法庭認為他未獲女方同意。

真相在前百辭莫辯，丹尼爾艾維斯最後試圖以「飲醉酒」作為辯護或減刑理由，法官拒絕接納，並考慮到「受害人突然被抓着，被擲到地上並禁止她移動，就算受害人說不並要求離開，他仍強行插入陰部」，他的行為未經女方同意，因而判處丹尼爾艾維斯罪名成立。

丹尼爾多次更改口供，最終強姦罪成。（資料圖片，路透社）

最快或在明年4月出獄

丹尼爾艾維斯被判入獄4年半，理論上不能在2027年7月20日刑滿前出獄，不過他有機會提早獲釋。根據西班牙《阿斯報》指出，當他入獄滿三分一刑期，可在2024年7月20日首次臨時釋放，若回到獄中行為持續良好，最快可提早在2025年4月出獄，惟一切有待法官判決。

此外，當他入獄一半刑期屆滿，法官可讓他在周末回家過夜。然而該報亦提到，由於丹尼爾艾維斯擁有經濟能力，潛逃回巴西的機會不低，因此提早釋放他的機會不高；此前法庭亦因他有機會潛逃，拒絕讓他保釋。而他在刑滿出獄後，亦須持續受監控至2032年。

丹尼爾艾維斯是繼羅賓奴之後，另一位牽涉入強姦罪行的巴西頂級球星。羅賓奴被指2013年效力AC米蘭期間，參與輪姦一名年輕阿爾巴尼亞女子，被意大利法院判刑9年。可是由於巴西憲法禁止引渡國民到外地服刑，因此羅賓奴罪成後一直逍遙法外。

近年不少球星均被捲入強姦案件或指控，前曼城左閘班哲文文迪是其中一人，他被控多項強姦罪名，審訊歷時兩年，最終所有罪名不成立。