德甲｜利華古遜德國不敗紀錄　格列沙加扮拉傷慶祝嚇親球隊職員

這邊廂拜仁慕尼黑內憂外患持續，那邊廂利華古遜則繼續高奏凱歌。

德甲面對緬恩斯，他們主場以2：1險勝對手，將今季各項賽事不敗戰績擴大至33場。除比賽本身精彩之外，利華古遜中場大將格列沙加（Granit Xhaka）慶祝的一段小插曲，亦成為網上熱話。



利華古遜在名宿沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領之下，今季各項賽事仍保持不敗，本月較早前更擊敗德甲班霸拜仁，在積分榜榜首遠遠拋離後者。

在沙比阿朗素帶領下，利華古遜今季各項賽事保持不敗。（Getty Images）

今仗利華古遜僅3分鐘便打開紀錄，左路傳中被擋並反彈到K角位附近，沙加上前直接起腳，皮球直飛楣底入網，緬因斯門將全無反應。

射入世界波後，沙加突然按着左大腿後側「趷下趷下」，疑似拉傷肌肉，球隊物理治療師一臉緊張地打算上前，但被沙比阿朗素制止。之後沙加與隊友笑着以舞蹈慶祝，也就是說剛才只是扮傷，沙比阿朗素隨即微笑着跟其他職員表示不用擔心，但物理治療師仍一臉茫然，似乎未反應過來，影片隨即在各大社交平台瘋傳。

不過緬因斯僅4分鐘後便將比數扳平，雖然利華古遜在形勢上佔據優勢，全場控球率達67%，但整體而言雙方互有攻守，攻門及命中次數相近。

一開始沙加看似拉傷，嚇親球隊職員。（利華古遜X）

不過彷彿連上天也要幫助利華古遜，68分鐘，安德列治在三閘線附近突施冷箭，雖然角度欠奉，但緬因斯門將「牛油手」將其撲入網中，頗像前利物浦門將卡列奧斯當年在歐聯決賽犯錯一幕；80分鐘緬因斯又有謝錫尼根領紅被逐，利華古遜在人數優勢下控制局勢，最終將比數鎖定在2：1，全取三分並把各項賽事不敗場次擴大至33場，創下德國球隊紀錄。

目前利華古遜在積分榜已領先拜仁11分，加上後者已確認季尾換帥，隊內士氣大受影響，利華古遜今季奪冠形勢一片大好。沙比阿朗素已盛傳完季後會成為利物浦或拜仁新主帥，但他表示目前這一切只屬猜測：「我專注於這裏，我們有很多事情要做。球隊正處於出色位置，我們應享受此刻，並繼續備戰，這正是我目前所想。」

提及沙加今場扮傷慶祝，沙比阿朗素隨即笑了起來：「我知道沙加之前在訓練中也做過同樣事情，當時讓我很緊張，所以今次物理治療師跑過來時，我只是說：『放鬆點。』」

沙比阿朗素當時一副「睇定啲先」的表情，原來是因為沙加「早有前科」。（Getty Images）

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