德甲｜拜仁紀念日止連敗　卡尼轟兩球救世　「我們不會放棄」

德甲班霸拜仁慕尼黑今季戰績大跌，早前吞下三連敗之後，要延續德甲11連霸已相當渺茫，而且頻頻傳出主帥杜慈與部份球員反目，更衣室也因而分裂，會方早前宣布杜慈會在季尾離任。

拜仁的表現卻有所好轉，周六深夜在聯賽主場對RB萊比錫，終於中止連敗。



拜仁與RB萊比錫踢到下半場才打開紀錄，55分鐘，拉菲爾古里路左路引球推進，傳予禁區頂的穆斯亞拿，此子再直線交予哈利卡尼，卡尼第一時間起腳射入，打開紀錄。萊比錫在70分鐘由積斯高追平，拜仁繼續苦苦掙扎。

哈利卡尼表現相當拼搏。（Getty Images）

今仗是拜仁第1000場德甲賽事，以為要在這個特別日子失分之際，後備入替的卓普慕亭在左路殺入禁區、接應長傳後再挑傳予後上的卡尼，這位英格蘭前鋒再施射術，轟入致勝球，為拜仁鎖定2：1勝局，總算令安聯球場內的球迷展現笑容；而在看台觀賽的英軍主帥修夫基，相信也很滿意他的表現。

哈利卡尼（右）揚言繼續向利華古遜施壓。（Getty Images）

卡尼近來屢遭球迷取笑，指他竟然去到拜仁也有機會拿不到德甲冠軍，但他未有理會閒言，賽後受訪時道：「我們不會放棄、不會停下來，我們還有很多比賽要踢、要繼續向利華古遜施壓，繼續做我們正在做的事，我們要將好狀態一直延續到年尾。」