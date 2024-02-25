英超｜科頓一箭定江山　曼城1：0擊敗般尼茅夫

在積分榜力追利物浦的曼城，周六深夜作客般尼茅夫，憑科頓上半場一箭定江山，以1：0贏波全取三分。



曼城作客一球擊敗般尼茅夫。(路透社圖片)

全場唯一入球出現在上半場24分鐘，夏蘭特禁區內左腳施射，般尼茅夫龍門尼圖擋出不遠，科頓衝前補射入網。曼城靠這入球成功全取三分，目前在積分榜落後榜首利物浦1分。