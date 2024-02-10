英超人物誌｜棄拜仁投熱刺的羅馬尼亞雲迪積克　大躍進變前鋒惡夢

假若你在熱刺與拜仁慕尼黑之間抉擇，你會如何選擇？

哈利卡尼與艾歷迪亞身體很誠實，由熱刺改投德甲班霸追逐冠軍。不過，來自羅馬尼亞的達古辛（Radu Dragusin）卻作出與別不同的決定，連他的經理人都大呼震驚。

有「羅馬尼亞雲迪積克」之稱的達古辛，生涯已經不是首次作出重大決定，曾經是祖雲達斯青訓產品的他，如今加盟熱刺與當年放棄效力大球會有異曲同工之妙，兩次轉會，目標如一。



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達古辛（左）今年1月轉投熱刺。（資料圖片／Getty Images）

「拜仁慕尼黑是世界上最偉大球會之一，我無辦法相信我們拒絕了拜仁。」達古辛的經理人馬尼亞（Florin Manea）如此向羅馬尼亞傳媒說道。

艾歷迪亞在冬窗轉投拜仁慕尼黑，熱刺隊中只得雲迪雲（Micky van de Ven）與羅美路兩名中堅，只要兩名正選中堅稍有差池，賓戴維斯及艾馬遜就需要串演移入中路。當達古辛在今年1月以2150萬鎊的轉會費來投，簽下一紙6年半的長約，這名羅馬尼亞國腳隨即成為球隊在中堅位置的第三選擇，看來比拜仁的上陣機會更加多。

達古辛放棄加盟拜仁，而是選擇熱刺。（Instagram截圖）

上陣時間比榮譽重要

拜仁慕尼黑是德甲班霸，基本上每季都與爭標掛上等號，但在「上陣時間」與「榮譽」之間，剛踏入22歲的達古辛選擇了前者。達古辛短短4年的職業生涯，已經不是第一次為上陣時間而出走。

來自羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）的達古辛，年僅7歲便加入當地球會的青年軍，青年軍時期的他已受到歐洲各大勁旅的垂青，最終選擇了祖雲達斯，在2018年加入「祖記」成為青年軍的一分子。

祖雲達斯2020年由名宿派路（Andrea Pirlo）接掌，球會在疫情下受財困影響，「瘦身」是派路上任後的一大任務，提升青年軍的小將似乎是維持球隊競爭力的方法之一。達古辛正是被派路看中的其中一人。

達古辛在派路的提拔下，首度替祖雲達斯一隊在歐聯賽場上陣。（資料圖片／Getty Images）

「熱拿亞保鑣」是如何煉成的？

達古辛首次上陣是在歐聯賽場，對基輔戴拿模的主場分組賽後備入替。「他（達古辛）體格非常強壯，又十分年輕，雖然技術上需要再琢磨，但他有的是時間，與一眾冠軍級球員身邊訓練，他定能進步。」派路賽後如此評價這名小將，超強的身體質素全因來自運動世家，達古辛父親是羅馬尼亞排球的前奧運代表，母親亦是國家隊的籃球代表，而達古辛正好遺傳雙親的運動基因。

達古辛在祖雲達斯一隊地標戰後，但與上位仍有距離，為了上陣機會，在2021/22球季接連被外借至森多利亞及沙蘭力坦拿各半季，翌季更被借往意乙的熱拿亞，但他坐穩正選中堅的位置，全季全勤、僅1場未踢足90分鐘，並助球隊返回意甲，深受球迷愛戴，更被稱為「熱拿亞保鑣」。

達古辛上季全勤為熱拿亞上陣。（資料圖片／Getty Images）

熱拿亞今季買斷達古辛，相隔一季再戰意甲，這名身高6呎3吋的中堅成長有目共睹，「升呢」不少，高空波輕鬆應付、防守具侵略性、速度比以前快、防守更沉穩，以上各方面的進步，加上信心及不畏怕大場面，令不少對手前鋒吃盡苦頭，達古辛彷彿變成銅牆鐵壁，在後場更加得心應手，指揮若定，甚有利物浦鐵衛雲迪積克的影子。

達古辛今季在熱拿亞的數據，45次頭槌解圍、僅被扭過1次，以上兩項數據冠絕意甲，而封阻（12次）、對抗成功次數（88次）、對抗成功率（67%）同樣是意甲次席，這個亮眼的成績表難怪吸引到熱刺的注意。

達古辛在意甲半季錄得亮眼數據，同時成為前鋒們的惡夢。（資料圖片／Getty Images）

達古辛的「手上動作」同樣有一定的造詣，他能夠在45秒內完成完成扭計骰，加上他操流利的英語，可見他是個「醒目仔」，在球場的球商同樣高，無論雙中堅或三中堅的陣式都可以勝任，加上他的刻苦耐勞，使達古辛成為教練眼中人見人愛的球員。

熱刺主帥普斯迪高古對達古辛讚不絕口，更把他視為今個冬窗的頭號轉會目標，「當他（達古辛）進入我們的雷達後，我再了解他的背景、能力更多後，我喜歡他的防守能力、喜歡他的體格，而且他只得21歲（22歲），仍有不少成長的空間，他是我們今個轉會窗必買的球員。」

達古辛初到英超，連續3場英超後備上陣，慢慢適應英格蘭的節奏，往後日子能否太發揮他的「羅馬尼亞雲迪積克」本色，率領熱刺防線，並證明放棄拜仁慕尼黑非錯誤決定。