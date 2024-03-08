學界D1田徑｜女拔驚險反勝德望完成16連霸　男拔近200分優勢封王

港九D1學界田徑煞科日，男、女子全場總冠軍必定是焦點所在。經過首兩個比賽日後，德望學校在總成績本來領先力爭16連霸的拔萃女書院，到煞科日也一直保持優勢，兩校激鬥至最後的4x400米接力，女拔三場全勝之下，逆轉力保全場總冠軍，完成16連霸。

男子組方面，拔萃男書院以近200分的優勢，連續3年贏得男子總冠軍。



共舉行三天的D1學界田徑，在首兩個比賽日後，德望在女子團體以230.5分高踞榜首，領先女拔17分，有望打破對手16連霸的美夢。德望在煞科日一直力保領先，完成所有個人項目後，德望仍然以398.5分位居榜首，與女拔保持9分差距。

不過來到壓軸、最關鍵的接力項目，女拔先在4X100米接力追近分差，在A Grade以48.39秒破大會紀錄時間獲得亞軍（德望獲季軍）、B Grade奪冠（德望獲亞軍）、C Grade獲季軍（德望第四），至此在總成績已追至只落後德望3分，終在壓軸的4x400米接力將決出女子組總冠軍誰屬。

學界D1田徑煞科日，德望在女子組團體大部分時間領先。（夏家朗攝）

C Grade賽事，德望與女拔由頭鬥到尾，女拔最後一棒以1.5秒之差、跑出4分09.45秒破紀錄成績獲勝，先下一城，並在總分反壓德望，德望小將已不禁落淚。女拔其後在B Grade以更大差距擊敗德望奪冠，總分拉開至領先5分，令德望在餘下的A Grade接力必須奪金、而女拔要季軍或更低排名，德望才有望贏總冠軍。縱然在劣勢下，看台上德望的學生依然不惜氣力打氣，更叫場上的跑手享受比賽。

女拔萃在4X400接力3個組別全勝。（夏家朗攝）

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面對有徐穎恩坐鎮的女拔接力隊，德望未能創下奇蹟，女拔以4分05.89秒大熱奪冠，德望連銀牌都保不住，落後女拔近13秒以第三名衝線，正式夢碎，德望眾將不免失落。

距離打破女拔的壟斷只差一步，德望眾將難掩失望。（趙子晉攝）

女拔在4X400米接力全勝之下，全取54分，以11分之差反壓德望，總分483.5分力保女子團體全場總冠軍，連續16年稱霸D1學界；德望則以472.5分獲亞軍。

女拔完成學界16連霸。（趙子晉攝）

男子組方面，拔萃男書院兩日後已遙遙領先55分，煞科日進一步擴大差距，以517分總分封王，拋離次席的喇沙書院近200分，連續三年捧走男子組全場總冠軍，同時稱霸3個組別。