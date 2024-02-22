網球．卡塔爾公開賽｜梅利屢失誤致落敗　一番晦氣說話引退役揣測

卡塔爾網球公開賽十六強，英國網球名將梅利（Andy Murray）周三與捷克小將文斯克（Jakub Mensik）激戰近3小時半後落敗。

比賽中梅利兩次出現低級失誤，他更失望地大喊：「網球不再屬於我（This game is not for me anymore）！」讓人不禁揣測他會否再次萌生退役念頭。



上輪直落以2：0擊敗梅拿（Alexandre Muller），是36歲的梅利今季首場勝仗，但今次十六強遇上年輕力壯、只有18歲的文斯克，他便應付得相當吃力。

梅利此戰再次表現出強大韌性，惟最終惜敗於文斯克。（X@ATP Tour）

這場比賽雙方每一盤均戰至決勝局，最終梅利在「搶七大戰」中落敗，文斯克以7：6、6：7、7：6（7：4）晉級。雙方激戰3小時23分鐘，為此項賽事史上最長一役，ATP官網稱這場比賽為「多哈馬拉松」。

賽事最具話題性一幕，莫過於第一盤打至5：5時，梅利底線抽擊令文斯克救球後失位，這時梅利上網能輕易以正手失分，但他卻在無壓力下擊球落網，錯失破發良機。直播鏡頭捕捉到他非常失望地連續大喊：「網球不再屬於我！」英國《每日郵報》及《泰晤士報》表示，他當時是向自己的教練團隊說出這句話。

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之後首盤「Tie Break」時，手握「Set Point」的梅利再有低級失誤，且程度更甚，之後文斯克直落再取3分，反勝贏得第一盤。

梅利喊出這番說話引來不少觀眾及媒體關注，認為他可能再次萌生退役念頭。這名3次大滿貫得主賽後受訪時表示，雖然伴隨着傷痛及年齡增長，這段時間過得十分艱難，但自己仍有動力去與頂級球手競爭。

談到自己的職業生涯時，梅利似乎頗為感慨：「我跟很多退役球手談過，他們說當你退役後，便一切都結束了，沒有任何事物能取代它。他們說，你應該盡可能地打久一些，去享受它。我不希望作出決定時，會留下任何遺憾。」

梅利表示，希望作出決定時能不留任何遺憾。（資料圖片／Getty Images）

飽受傷患困擾的，還有另一名老將「泥地王」拿度（Rafael Nadal），他過去一年同樣與傷勢頑強爭鬥，然而繼上月宣布無法出戰澳網後，他上周也確認缺席今次卡塔爾公開賽。

這名西班牙名將何時退役，一直是外界關注話題。上周拿度終打破沉默：「這將會是我最後一年（比賽），我未100%確認，我會每天關注狀況，並在法網（5月）前公布，我會給自己幾個月觀察期。」