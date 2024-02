網球．卡塔爾公開賽｜梅利屢失誤致落敗　一番晦氣說話引退役揣測

卡塔爾網球公開賽十六強,英國網球名將梅利(Andy Murray)周三與捷克小將文斯克(Jakub Mensik)激戰近3小時半後落敗。

比賽中梅利兩次出現低級失誤,他更失望地大喊:「網球不再屬於我(This game is not for me anymore)!」讓人不禁揣測他會否再次萌生退役念頭。



上輪直落以2:0擊敗梅拿(Alexandre Muller),是36歲的梅利今季首場勝仗,但今次十六強遇上年輕力壯、只有18歲的文斯克,他便應付得相當吃力。

梅利此戰再次表現出強大韌性,惟最終惜敗於文斯克。(X@ATP Tour)

這場比賽雙方每一盤均戰至決勝局,最終梅利在「搶七大戰」中落敗,文斯克以7:6、6:7、7:6(7:4)晉級。雙方激戰3小時23分鐘,為此項賽事史上最長一役,ATP官網稱這場比賽為「多哈馬拉松」。

賽事最具話題性一幕,莫過於第一盤打至5:5時,梅利底線抽擊令文斯克救球後失位,這時梅利上網能輕易以正手失分,但他卻在無壓力下擊球落網,錯失破發良機。直播鏡頭捕捉到他非常失望地連續大喊:「網球不再屬於我!」英國《每日郵報》及《泰晤士報》表示,他當時是向自己的教練團隊說出這句話。

相關影片(Facebook)

之後首盤「Tie Break」時,手握「Set Point」的梅利再有低級失誤,且程度更甚,之後文斯克直落再取3分,反勝贏得第一盤。

梅利喊出這番說話引來不少觀眾及媒體關注,認為他可能再次萌生退役念頭。這名3次大滿貫得主賽後受訪時表示,雖然伴隨着傷痛及年齡增長,這段時間過得十分艱難,但自己仍有動力去與頂級球手競爭。

談到自己的職業生涯時,梅利似乎頗為感慨:「我跟很多退役球手談過,他們說當你退役後,便一切都結束了,沒有任何事物能取代它。他們說,你應該盡可能地打久一些,去享受它。我不希望作出決定時,會留下任何遺憾。」

梅利表示,希望作出決定時能不留任何遺憾。(資料圖片/Getty Images)

飽受傷患困擾的,還有另一名老將「泥地王」拿度(Rafael Nadal),他過去一年同樣與傷勢頑強爭鬥,然而繼上月宣布無法出戰澳網後,他上周也確認缺席今次卡塔爾公開賽。

這名西班牙名將何時退役,一直是外界關注話題。上周拿度終打破沉默:「這將會是我最後一年(比賽),我未100%確認,我會每天關注狀況,並在法網(5月)前公布,我會給自己幾個月觀察期。」