德國盃｜「丙組仔」沙貝魯根童話持續　連挫三支德甲球隊晉身四強

德國盃八強賽事悉數結束，四強名單出爐，分別是利華古遜、杜塞爾多夫、凱沙羅頓及沙貝魯根。

這4支球隊中，不少球迷可能只聽說過利華古遜，事關另外3隊都不是來自德甲，是德國盃史上首次。其中沙貝魯根更是德丙球隊，他們一路殺到四強，途中卻擊敗過3支德甲球隊，包括德甲班霸拜仁慕尼黑，因而被德國傳媒稱為「巨人殺手」。



沙貝魯根（Saarbrücken）1903年創會，至今已120年，不過征戰頂級聯賽時間只有5季。他們雖為德甲創立時初始16名成員之一，可當時由於實力不如同區其他球隊，因此入選極具爭議。德甲首季結束後，他們也以榜尾成績降班，經過12年後才重新升上德甲，但僅2季後又再次降班。

沙貝魯根擁有120年歷史，但已遠離頂級聯賽多年。（Getty Images）

沙貝魯根的名字上一次出現在德甲積分榜已是1992/93球季，距今已超過30年。之後他們成績一路下滑，很快連德乙資格都難以保住，更曾要踢第七級別聯賽。

其實沙貝魯根此前曾4次晉身德國盃半決賽，但都未能再進一步。上一次他們殺入四強是2019/20球季，當時還是「丁組仔」身份。或許沒多少人想過，4年後他們會捲土重來，而且過程更具童話氣息。

這支「巨人殺手」在今屆德國盃的晉級過程，猶如童話一般。（Getty Images）

去年8月中的首輪賽事，以1球小勝德乙球隊卡爾斯魯厄後，沙貝魯根下一戰對手抽中拜仁慕尼黑。根據轉會網站transfermarkt資料，沙貝魯根全隊身價合計只有668萬歐元，與拜仁慕尼黑9.76億歐元相比，只是後者的「零頭」。

然而2個半月後，他們在這場看似必敗的比賽中，上半場與該支德甲班霸戰成平手，隨後一路頂住拜仁凌厲攻勢，再於比賽第95分鐘02秒絕殺對手晉級。

「丙組仔」淘汰班霸拜仁，成為今屆德國盃最大爆冷。（Getty Images）

「丙組仔」淘汰拜仁，讓轉戰德國尋求生涯首冠的英格蘭前鋒哈利卡尼，意外地失去其中一個奪盃途徑。沙貝魯根門將施拉巴（Tim Schreiber）賽後直呼無法相信：「太瘋狂了！如果抽籤時便想到今場會贏，我想每個人都會說我們瘋了。」

施拉巴為晉級大肆慶祝。該場比賽拜仁攻門18次，並有7次中龍，但最終未能贏下比賽。（資料圖片／路透社）

擊敗拜仁後，沙貝魯根的十六強對手依然是德甲球隊，教練薛奧（Rüdiger Ziehl）表示前一輪勝仗讓球隊興奮了很久：「任何看過該場比賽的人都不會忘記，整個足球界都在談論我們。」

主場迎戰法蘭克福，此戰門票售罄速度比之前對拜仁更快，球迷迅速塞滿沙貝魯根那只能容納16000人的小球場。然而讓法蘭克福球迷失望的是，他們今場竟被這支「丙組仔」零封，以0：2爆冷出局。

擊敗法蘭克福後，薛奧興奮不已。（Getty Images）

再創奇蹟後，德國傳媒稱沙貝魯根為「巨人殺手」、「盃賽專家」，他們晉級八強再遇德甲球隊，今次對手是3屆德甲盃冠軍慕遜加柏。

此戰慕遜加柏在第8分鐘便由羅賓赫克（Robin Hack）先開紀錄，不過僅3分鐘後，沙貝魯根憑拿爾菲（Amine Naïfi）在反擊中遠射扳平。慕遜加柏今仗佔據賽事主導，控球率高達73%，全場有21次攻門，猛攻之下未能再將皮球送入白界，更在補時第3分鐘遭絕殺——過程與拜仁慕尼黑被淘汰過程如出一轍。

布蘭卡絕殺慕遜加柏後除衫慶祝。（Getty Images）

大雨之中，球證吹響完場哨聲，沙貝魯根的德國盃童話仍未完結，一眾球員及教練走出草地慶祝及答謝球迷。攻入絕殺一球的布蘭卡（Kai Brünker）難掩喜悅：「太瘋狂了，我非常高興。隊友的心態都是怪物級，看看他們的臉！我為他們每一個人都感到非常自豪。」

教練薛奧賽後也大讚球隊表現，笑稱他們「精神有問題」：「這是一場對戰（fight）嗎？我們（大部分時間）只是在追波，這太瘋狂了。」他形容這是一個奇蹟，但認為當中必定存在實力質素。

沙貝魯根四強將面對德乙球隊凱沙羅頓，薛奧續表示球隊現在的目標是前往柏林，也就是德國盃決賽舉辦地點：「我相信這段難以形容的旅程仍在繼續。」

沙貝魯根創造的奇蹟仍未完結。（沙貝魯根Instagram）

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