台男載18歲少女衝紅燈直撞電單車大媽　「3人騰空翻滾」畫面瘋傳

台灣高雄市苓雅區8日發生一起車禍。



一名田姓女騎士遭闖紅燈的蘇姓騎士撞上，導致2名騎士、1名後座乘客被撞飛倒地，3人全身都有多處擦挫傷，被送往醫院治療。

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事故發生在8日上午7點54分，警消獲報，苓雅區四維、復興路口發生交通事故，有3位民眾受傷。

救護人員到場時，發現3人都有多處擦挫傷，將他們送往醫院治療。

警方調查，當時23歲蘇姓男子騎乘電單車，後座載有18歲蘇姓女子，行經復興二路南往北路口時，因搶快闖紅燈，撞上於路口待轉區見綠燈起步的51歲田姓女騎士。

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警方對蘇男、田女進行酒測，無人酒駕。經調閱監視器，初步分析事故原因為蘇男闖紅燈，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

警方表示，關於蘇男違規行為，依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。

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