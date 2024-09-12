驗車站女工換車牌慘遭田螺車輾斃 身份曝光竟是這知名料理網紅
撰文：聯合新聞網
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台南麻豆監理站（監督管理車輛相關事務的公務機關）本月6日驚傳56歲郭姓女代辦員正蹲在車頭前拆車牌，遭田螺車（混凝土車）李姓司機不慎輾斃震驚外界。
而郭女身份也曝光，竟是FB擁有2.5萬粉絲的料理網紅「靜姐廚房」，兒子昨也在專頁上哀痛寫下要珍惜當下，表達對母親思念。
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瀏覽FB「靜姐廚房」專頁，簡介上寫著「開發食譜，教學料理……愛用天然的食材做出健康又美味的料理，更喜歡用自然蔬果繽紛的色彩增添視覺上的享受」，常分享各式自製料理，從主菜、小菜、冰品甜點，到護唇膏、手製工藝品，部落格上還有更詳細的教學。
郭女兒子強忍悲痛在FB分享說，「媽媽生前最喜歡動手做料理，每次回家聊天總是聽她說又做了哪道料理、料理可以怎麼變化，媽媽也喜歡種植花花草草，家門前面的小院子四季都會有不同的收成」，兒子感慨寫下：
無常人生，萬物有時，珍惜當下。
兒子也感謝大家對靜姐喜愛，所有的點讚、關注、分享、留言，都曾帶給她滿滿喜悅，許多粉絲留言哀悼，一切已功德圓滿，盼一路好走。
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