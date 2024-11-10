《日經》評選10大亞洲泡麵「3款來自台灣」舒淇Kiki蔥油拌麵上榜

泡麵是許多人在懶得出門或下廚時，最經常食用的料理，且不同的國家或地區，還會有各式各樣的口味可供消費者選擇。對此，日本媒體《日本經濟新聞》就特別邀請7名美食專家，一同評選出亞洲的「10大泡麵」，其中就有3款來自台灣，成為另類的台灣之光。



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根據《日本經濟新聞》報導，7名美食專家除了會以泡麵本身的調味、口味來進行評比外，也會考量泡麵本身是否方便烹煮、是否適合配飯吃。經過一連串的試吃與討論後，眾人將來自新加坡的「Prima Taste叻沙拉麵」選為第1名，第2名、第3名分別是台灣的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，以及韓國的「農心魷魚炒碼麵」。

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至於第4名至第10名則依序是「YumYum酸辣蝦味濃湯麵」（泰國）、「MyKuali檳城白咖哩麵」（馬來西亞）、「八道炸醬麵」（韓國）、「農心浣熊麵」（韓國）、「曾拌麵香蔥椒麻」（台灣）、「iMee綠咖哩雞風味麵」（泰國）、「Kiki蔥油拌麵」（台灣）。

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報道指出，美食專家們認為，位列第10名的「Kiki蔥油拌麵」選用傳統的曬乾麵條，讓麵條的口感十分彈牙，口味也非常健康，其中蔥末更讓這款泡麵的味道更具層次感。

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另外，排在第8名的「曾拌麵香蔥椒麻」也獲得250分的高分。美食專家們表示，這款泡麵的麵條採用寬平麵，吃起來的口感猶如刀削麵，且香味十足的醬油更讓人讚不絕口，是台灣非常受歡迎、適合簡單拌炒的首選。

至於以460分高居第2名的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，是一款銷售長達30年的老牌泡麵，包裝內除了有豐富的牛肉塊與滑嫩麵條，湯汁還添加了茴香、肉桂、胡椒等香料，吃起來很有台灣夜市的感覺，也是許多人赴台旅遊時必帶的伴手禮。

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