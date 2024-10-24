周杰倫演唱會｜網民號召「爬下水道睇騷」7萬人響應　入口曝光

周杰倫12月5日至12月9日將於台北大巨蛋舉辦演唱會，昨天開放購票15萬張門票遭秒殺，不少歌迷沒搶到票哀嚎遍野，甚至網路還發起「爬進大巨蛋下水道聽周董演唱會活動」，吸引上萬人參與。對此，台北大巨蛋社群小編也出面回應，還首度公開大巨蛋貓道視角與下水道入口。



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周杰倫門票昨天上午12點開放搶票，不到20分鐘時間，4場次15萬張門票全遭秒殺，下午3點清出約3000多張票，也在不到10分鐘時間遭秒殺，兩時段同時在線人數超過80萬人更創下歷史新高，網路上黃牛票甚至一張炒逾上萬（台幣），相當搶手。而經紀公司杰威爾也出面強調不再加開演唱會，引來大批歌迷哀嚎，甚至還有網民發起活動，稱要從大巨蛋下水道、通風管道道爬進去聽演唱會。

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對此，「台北大巨蛋」官方小編則在社群平台曝光大巨蛋的貓角視野與下水道入口，笑說：

「聽說下水道、通風管的票都賣完了，還只能聽到聲音、泡在水裡。現在已經在賣蛋頂了，小編可以跟大家分享貓道視角的美好」

「小編收到好多斯訊問下水道的門票，但真的沒有賣」。



照片一出，立刻引發網民熱議。

網民發起「爬下水道聽周杰倫演唱會」，引發逾7萬人響應，臺北大巨蛋「下水道入口」首曝光。 （臺北大巨蛋IG）

網友發起「爬下水道聽周杰倫演唱會」的活動。（截圖）

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