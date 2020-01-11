【台灣大選．持續更新】投票早上8時開始　韓國瑜現身高雄投票站

2020台灣總統大選投票於今天（11日）上午8時至下午4時展開，將選出新一屆台灣總統、副總統與立法委員。此屆總統大選共有三組候選人，分別是1號宋楚瑜、余湘（親民黨/無黨籍）；2號韓國瑜、張善政（國民黨/無黨籍）；3號蔡英文、賴清德（民進黨/民進黨）。中選會預料晚上將完成點票。 2020台灣大選是形勢最特殊、變數最複雜、勝負也最難測的一次。不僅關係台灣政治版圖，也將深遠影響兩岸關係。香港01持續跟進最新投票選情，助讀者即時了解選戰局勢。

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【0902】多區票站逼滿大批民眾，排隊等候投票。有從中壢東興國中投票站投完票的民眾表示，排隊投票大約花了0分鐘。

韓國瑜現身高雄市林園區的普願寺投票站。（中時電子報）

【0822】國民黨總統候選人韓國瑜上午8時5分左右，抵達戶籍地高雄市林園區的普願寺投票站，女兒韓冰站在爸爸身邊。

韓國瑜現身後，大批傳媒蜂擁而上，一度造成混亂，轄區警方隨即出面維持秩序，呼籲傳媒遵守選罷法，韓國瑜則一語不發，未接受採訪。約十多分鐘後，韓國瑜完成投票，與普願寺民眾閒聊片刻。

【0800】大選投票正式開始。

1月11日，一位選民到台北投票站投票。（Reuters）

今年選舉人數約為1931萬人，蔡陣營核心幹部指出，年輕人投票意願增加，預估投票率會超過70%；韓陣營輔選幹部預估會落在67%左右，跟上一屆差不了太多。親民黨發言人張碩文則估投票率有68%左右。

有台媒在選前預估，本次投票率會比上屆的66%高出許多，若以2012年總統大選投票率74%計算，全台或有近1430萬人投票，推算過半數當選票數在700萬左右。