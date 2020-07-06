游錫堃倡中醫改名台醫引發「去中化」爭議

台灣立法院院長游錫堃日前建議，可將「中醫」改稱「台醫」，不料此舉引發輿論對於執政黨「去中化」的討論。對此，游錫堃於當地時間7月6日通過臉書（Facebook）貼文表示，「比起中醫，我想『漢醫』或『台醫』會是更合適台灣的稱呼！」

蔡英文、游錫堃等人於6日出席台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式，而游錫堃在致詞時表示，年紀較大者，過往都稱中醫為漢醫、漢藥，「如果叫台醫、台藥應該也不錯」，但若大家覺得台醫、台藥不夠好，也可以稱為漢醫、漢藥，期盼這代人能夠將漢醫、漢藥發揚光大。

蔡英文、游錫堃等人於6日出席台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式。（中央社）

但由於游的此般言論涉及到「去中化」，「中華民國中醫師公會全國聯合會」於7月6日發佈新聞稿指出，中醫、中藥是法定名稱且具有寶貴的歷史價值，基於推動嘉惠台民的中醫藥政策，「非與民眾健康福祉有關之任何議題均不予以討論」。看似以聲明方式撇清游錫堃的中醫「更名」倡議。

對此，游錫堃於7月6日下午表示，在「中醫」出現的百年曆史前，「漢醫」已經累積千年歷史，傳到各地也與當地文化融合，像是傳到韓國就稱為「韓醫」，傳到日本則稱為「漢方」；游錫堃更指出，假使未來台灣社會逐漸發展出對於中醫命名的共識，他覺得叫「台醫」，或追本溯源稱為「漢醫」都很好。

游錫堃說，台灣除了西醫名聞全球，生技產業也與中藥息息相關，研發成果早已嶄露頭角，或許人們可以思考，當台灣成果躍上國際舞台時，大家期待它繼續被稱為「Chinese Medicine」，還是可有屬於自己的名字？他更覺得，對於中醫「稱呼」，雖然是最表面的問題，不過往往代表人們對於事物的認知，希望自己7月5日的想法能「拋磚引玉」，讓社會有多元討論。

游錫堃也提到，無論是近期輿論對於護照正名，乃至於台灣生活中的大小細節，希望世代台灣人均能看到台灣的主體性，並創造更多的台灣文化。