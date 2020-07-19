真肉供不應求　人造肉品牌Beyond Meat及Impossible等疫市狂賺

人造肉巨頭業者Beyond Meat公布的第1季財報中，營收達到9,710萬美元，Beyond Meat的零售額增長233%。Impossible Foods也在2020年6月宣布旗下產品無肉香腸將供應全美餐廳，在疫情期間反而擴大了市場佔比。且各人造肉品牌也陸續宣布擴大中國市場的營運。

當全世界都籠罩在新冠肺炎疫情陰霾下，全球經濟疲弱不振，人造肉產業的業績卻不斷攀升！根據尼爾森（Nielsen）的報告指出，在截至2020年5月2日的9周中，美國的人造肉銷售增長了264%。

此外，人造肉巨頭業者Beyond Meat公布的第1季財報中，營收達到9,710萬美元，優於華爾街預期的8,820萬美元，淨收入比去年同期增長141％，且人造肉業者Beyond Meat、Impossible Foods也同時積極擴大市場，並搶進中國。

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美國肉類加工廠爆發疫情，使供應短缺、肉價飆升

疫情蔓延，人們待在家的時間變長，於是大部分民眾選擇在家開餐。而在此同時，美國的肉類加工廠卻發生群聚感染，例如，美國肉類加工大廠Tyson爆發大規模群聚感染，在疫情期間已經接連關閉兩間工廠，其他肉類加工廠包括WH Group's、Smithfield Foods和JBS USA等也都接連停工，除了供應短缺，也有不少消費者對於肉製食品的不信任感增加。不過，這也反而使人造肉廠商受惠！

肉類市場供不應求 人造肉因而受惠

過去人造肉銷售的弱勢在於價格較為昂貴，約一般肉品的2至3倍，但在疫情導致肉價提升，兩者的價差因而縮小，加上美國消費者因為肉廠染疫而對於肉品不信任度提升，使得消費者更容易接受人造肉。

因此，Beyond Meat、Impossible Foods趁肉類市場供不應求的時候，擴大生產量，試圖在疫情中搶佔肉類市場的份額。原先美國連鎖超市Kroger 2020年5月實施每人限購兩袋豬肉製品的限制，為解決缺肉問題，Kroger與Impossible Foods合作，把Kroger超市的1700個肉箱改為販售人造肉漢堡包。Beyond Meat首席行政總裁Ethan Brown也表示，從2020年3月新冠肺炎疫情發生至3月22日期間，Beyond Meat的零售額增長233%！

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人造肉品牌拓展零售與餐館佔比 進攻中國市場

在Tyson肉廠爆發群聚感染後，中國海關總署於2020年6月宣布禁止進口Tyson食品，同時間Beyond Meat反而大舉進攻中國市場。Beyond Meat在4月與星巴克合作進入中國， 7月時更宣布進入中國上海的盒馬鮮生（Freshippo）超市銷售素漢堡肉。Impossible Foods也在6月宣布旗下產品無肉香腸將供應全美餐廳，在疫情期間反而擴大了市場占比。

Ethan Brown表示，在疫情結束後對人造肉的前景依然看好，以美國市場為例，大約有65萬家餐廳，Beyond Meat在其中佔了近10%的市場份額，在零售和家庭食品服務中，都有很大的增長空間。而在國際市場上，更有相當廣大的前景，進入中國市場就是他們向前的一大步。

Nestle也預計在中國天津設廠，鎖定中國的人造肉市場商機。Tyson、Smithfield、Cargill、Sysco等傳統食品大廠，也相繼推出人造肉產品。

2019年11月Beyond Meat的股價相比同年5月2日剛上市時的強勁，當時反而每況愈下，讓人們開始懷疑人造肉未來是否真的有市場，原以為2020年對人造肉來說本該是艱難的一年，但在疫情影響下，肉製品工廠相繼停工，引發人們的對肉類的不信任，讓人造肉反而逆勢突圍，後續發展值得期待。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：疫情下的贏家！人造肉品牌Beyond Meat、Impossible Foods等營收翻倍、搶進中國市場！】