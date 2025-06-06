打風｜2025年首個颱風現蹤？歐美3大模式同預測將於台灣附近形成

2025年第一個颱風可能即將形成！



氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依據各國模式最新的預報，可以觀察到三家都預測下週有熱帶系統，下星期颱風現蹤機率高這件事，算有共識了。

歐洲中期預報中心、美國國家氣象局與德國氣象局三大氣象系統模擬顯示下週將有熱帶氣旋在台灣附近發展，形成颱風的機率逐漸提高。（資料圖片）

各國模式預測下週將有熱帶系統在台灣附近發展。（台灣颱風論壇｜天氣特急Facebook）

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」5日發文分析，歐洲中期預報中心（ECMWF）、美國國家氣象局（GFS）與德國氣象局（ICON）三大氣象系統模擬顯示，下週（6月11日至13日）將有熱帶系統在台灣附近發展，形成颱風的機率逐漸提高。

不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，三家主流模式雖然都預測會有颱風形成，但預測的路徑走向完全不同，顯示變數極高。該粉專強調，目前階段尚無法確定颱風是否會影響台灣，至少要等到週末以後才會有初步的評估。

根據目前的預報資料，「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，無論未來路徑如何，這個系統預計會是一個範圍很大的氣象系統，且將有西南季風支援，水氣量會非常充沛。若最終侵台，降雨量將會是需要特別關注的重點。

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