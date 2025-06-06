打風｜2025年首個颱風現蹤？歐美3大模式同預測將於台灣附近形成
撰文：中天新聞網
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2025年第一個颱風可能即將形成！
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依據各國模式最新的預報，可以觀察到三家都預測下週有熱帶系統，下星期颱風現蹤機率高這件事，算有共識了。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」5日發文分析，歐洲中期預報中心（ECMWF）、美國國家氣象局（GFS）與德國氣象局（ICON）三大氣象系統模擬顯示，下週（6月11日至13日）將有熱帶系統在台灣附近發展，形成颱風的機率逐漸提高。
不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，三家主流模式雖然都預測會有颱風形成，但預測的路徑走向完全不同，顯示變數極高。該粉專強調，目前階段尚無法確定颱風是否會影響台灣，至少要等到週末以後才會有初步的評估。
根據目前的預報資料，「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，無論未來路徑如何，這個系統預計會是一個範圍很大的氣象系統，且將有西南季風支援，水氣量會非常充沛。若最終侵台，降雨量將會是需要特別關注的重點。
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