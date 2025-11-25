黃志明車禍去世震驚馬來西亞娛樂圈　家屬哀痛發文：願永恆中安息

黃志明是馬來西亞知名的娛樂活動、演唱會策劃人，在當地娛樂圈佔有一席之地。沒想到，他11月22日在泰國發生嚴重車禍，最終因傷重不治，享年56歲，家屬24日也在其臉書發布訃聞證實此事了。



黃志明的家人哀傷證實，他22日因在泰國發生意外不幸辭世，「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」

黃志明在泰國發生嚴重車禍，最終傷重不治去世，家屬24日在其臉書發布訃聞。（Paul Wong@FB）

除了事業貢獻顯著，黃志明也是家庭的重要支柱。他與妻子謝玉芬育有4名子女，「他也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四位子女：Billy、Jacky、Monique 和 Eason。他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。」

事實上，黃志明是吉隆坡金河廣場巨星競技場（Mega Star Arena）的創辦人，同時也是馬來西亞極具影響力的演唱會主辦人。他曾操刀《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》以及《好聲Family》巔峰之夜等多場大型活動，在當地娛樂界深受尊敬。

黃志明臉書全文：

深切懷念黃志明先生（Paul Wong Chee Meng）



我們懷著無比沉痛的心情宣布，MegaStar Arena Kuala Lumpur 及 Mega Group 創辦人、馬來西亞娛樂界備受尊敬的先驅——黃志明先生（Paul Wong Chee Meng），已於 2025 年 11 月 22 日在泰國因意外事故不幸與世長辭。



黃志明先生不僅是娛樂行業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱。他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。



他也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四位子女：Billy、Jacky、Monique 和 Eason。他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途中，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。

願他在永恆中安息，願我們在思念中繼續前行。



「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖、你的竿，都安慰我。」

—— 詩篇 23:4



