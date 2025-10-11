5歲童遭同學用鉛筆戳傷眼球　老師不送院反「塗豬油」致感染失明

江西省瑞昌市一名5歲男童在幼兒園遭同學以鉛筆戳傷眼球。



園方未立即送醫，反而讓老師以豬油塗抹試圖消腫，導致傷口感染造成左眼失明，事件引發社會關注。

江西一名5歲男童遭同學以鉛筆戳傷眼球，園方未立即送醫，反而讓老師以豬油塗抹試圖消腫，導致傷口感染造成左眼失明。（微博@海報新聞）

據《瀟湘晨報》報道，男童母親魏女士表示，事發當時幼兒園老師發現孩子眼球房水流出，不但沒有立即送醫，反而在傷口處塗抹豬油試圖消腫，最終導致眼部感染，造成孩子當場失明：

整個眼睛，眼角膜、虹膜、晶體、玻璃體、睫狀肌全都破了，加上園長給他擦豬油傷害太大了，需要終身配戴傷殘輔助器具。

網傳經過協商，園方已向魏女士支付約272萬元人民幣的醫藥費，魏女士向記者表示，其預估後期醫護費用大概是240萬人民幣：

網上發言給了我272萬，實際上是27萬。

她強調由於孩子後續仍需進行多次手術，未來的醫療費用問題仍待解決。

瑞昌市教育局工作人員向《新京報》記者表示，教育局已多次介入調解此事，目前仍在處理中。魏女士則表示，將考慮透過司法途徑進一步維護權益。

