5歲童遭同學用鉛筆戳傷眼球 老師不送院反「塗豬油」致感染失明
撰文：中天新聞網
出版：更新：
江西省瑞昌市一名5歲男童在幼兒園遭同學以鉛筆戳傷眼球。
園方未立即送醫，反而讓老師以豬油塗抹試圖消腫，導致傷口感染造成左眼失明，事件引發社會關注。
點圖放大瀏覽（含眼部傷口畫面，慎入）：
+9
據《瀟湘晨報》報道，男童母親魏女士表示，事發當時幼兒園老師發現孩子眼球房水流出，不但沒有立即送醫，反而在傷口處塗抹豬油試圖消腫，最終導致眼部感染，造成孩子當場失明：
整個眼睛，眼角膜、虹膜、晶體、玻璃體、睫狀肌全都破了，加上園長給他擦豬油傷害太大了，需要終身配戴傷殘輔助器具。
網傳經過協商，園方已向魏女士支付約272萬元人民幣的醫藥費，魏女士向記者表示，其預估後期醫護費用大概是240萬人民幣：
網上發言給了我272萬，實際上是27萬。
她強調由於孩子後續仍需進行多次手術，未來的醫療費用問題仍待解決。
瑞昌市教育局工作人員向《新京報》記者表示，教育局已多次介入調解此事，目前仍在處理中。魏女士則表示，將考慮透過司法途徑進一步維護權益。
相關文章：兒童近視｜經常瞇眼、側頭就係近視先兆？視光師：要留意8個情況
+4
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】