台中50歲男便當店點餐突｢石化｣　店家以為遇色狼急報警　結局逆轉

台灣台中市北區一名50歲馬姓男子日前在便當店點餐後突然「石化」，雙手靠在櫃檯上一動也不動，眼睛直盯店內，店家原以為遇到奇怪客人，報警處理後，警員憑經驗判斷男子疑似中風，緊急叫救護車送醫，經診斷確認為急性腦出血，及時挽回一命。



事發當天下午4點半左右，馬姓男子騎車前往學士路、德化街口的便當店購買餐點，點完餐後人卻突然僵住，雙手靠在櫃檯上一動也不動，餐點做好了既不取餐也不離開，只是持續盯著店內看。店家見狀覺得不對勁，誤以為遇到行為怪異的客人或色狼，於是報警處理。

台中市北區一名50歲馬姓男子日前在便當店點餐後突然「石化」，雙手靠在櫃檯上一動也不動，眼睛直盯店內，店家原以為遇到奇怪客人，趕忙報警。（YouTube@TVBSNEWS01）

男子點餐突「石化」近1小時嚇親店家：

+ 8

警員抵達現場後，發現馬姓男子反應相當遲鈍，移動過程中動作緩慢，講話也說不清楚。警員進一步觀察，發現男子身上沒有外傷，也沒有酒味，憑藉專業經驗研判他可能是中風，立即將男子扶到椅子上坐下，並撥打119求救，緊急將他送上救護車就醫。

由於馬姓男子是騎車前來，警員透過車牌資料聯繫上其家屬。警方事後補充說明，馬姓男子本身有中風病史，所幸警員當下正確判斷他身體不適，及時叫救護車並勸說就醫。男子送醫後經診斷確定為急性腦出血，因警員沒有輕忽異常狀況，成功挽救一命，家屬對此相當感謝。

延伸閱讀：女子吃早餐｢睡死叫不醒｣ 絕美女警輕拍喚醒 顛倒眾生影片瘋傳

+ 9

延伸閱讀：

冷血輾斃護理師「肇事男父母神隱」 死者親友怒嗆：告別式來下跪道歉

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】