上海民警撞臉失智婦亡兒　甘願假扮她兒子12年：是否親生已不重要

一段因「撞臉」引發的奇緣，成就了一場長達12年的跨時空守望。上海市公安局浦東分局梅園新村派出所副所長姜經緯，因與山西呂梁夏占海夫婦意外離世的長子容貌酷似，自2013年起走進這個家庭。他以「善意謊言」扮演長子，從陌生人變成真正的家人，書寫了一段超越血緣的警察故事。



「媽媽，您那邊還好嗎？」今年42歲的姜經緯，是上海市公安局浦東分局梅園新村派出所的副所長。手機螢幕裏的「爸媽」遠在1400多公里外的山西呂梁。12年前，他們還是彼此生命裏的陌生人。

山西老人一氧化碳中毒智力受損，上海民警姜經緯因撞臉假扮其兒子十二年。（封面新聞）

來看看這段沒有血緣卻令人落淚的親情：

+ 38

綜合內媒報導，該起故事始於2003年一場令人心碎的意外。山西呂梁的夏占海一家因一氧化碳中毒，導致22歲的長子梁宇不幸離世，小兒子夏宏與自己情況稍好，無奈妻子梁巧英雖保住性命卻成為植物人，醒來後智力僅剩5歲且記憶受損。為了安撫日夜呼喚長子的妻子，夏占海謊稱大兒子在外地工作。

2010年上海世博會期間，夏占海在電視新聞中意外看到當時正在執勤的姜經緯，其容貌與亡兒驚人相似。2013年，在一檔電視節目的協助下，夏占海透過渠道聯繫上姜經緯。

我們分局科長聯繫我，說：『你願不願意當別人兒子？』

姜經緯回憶說：「我一開始有點懵，要找一個民警扮演兒子，這確實挺離奇的。」面對這份特殊的請求，姜經緯在徵得自己父母的支持，毅然決定接下這份「承諾」。

節目現場，梁巧英見到姜經緯的第一眼便淚流滿面，緊擁著這位「失而復得」的長子。一身便裝的姜經緯假扮兒子走向了輪椅上的梁巧英。智力僅停留在五歲左右的梁巧英對姜經緯說的第一句話是「團聚」，第二句是「瘦了」，接著痛哭流涕，畫面感動現場所有人。

幕布落下後，姜經緯並未轉身離去，多年來主動與夏家保持聯繫。12年間，他寄送衣物、關注夏家生計、學習山西話，並多次往返於上海與呂梁之間。2016年，他接二老來滬遊玩；2018年，他第一次踏進呂梁家門，親手包了餃子，並喊出了第一聲「媽」。

今年5月與7月，兩家人再次頻繁互動。為了不讓梁巧英在參觀派出所時識破身份，姜經緯與同事提前「串通」，藏起辦公室的姓名牌與獎盃。他坦言，雖然這是個謊言，但如果所有人共同守護，它就成了給予老人的承諾與責任。

這段特殊的親情經歷，也深深影響了姜經緯的從警理念。他將這份對遠方「父母」的牽掛，轉化為對身邊百姓的托付。在姜經緯推動下，其轄區實施了「老伙伴」計劃，為獨居老人提供包括每天一通問候電話、每周一次上門探訪在內的「六個一」服務，將「老吾老以及人之老」的傳統美德落實於社區警務。

面對未來可能的身份戳穿風險，姜經緯顯得坦然。他認為，經過多年的交往，兩家人已建立起深厚的情感聯結，是不是「親生」已不再重要。這份超越血緣的責任與義務，早已融入他的生命。

延伸閱讀：善的輪迴！5歲男童在浙江這條河獲救 35年後他在同一條河救人

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】