巴士阿叔「狂毆司機個頭18拳」影片瘋傳　疑對駕駛技術不滿釀衝突

撰文：引新聞
出版：更新：

台灣新北市板橋區於8日晚間驚傳巴士暴力案件。

一名82歲黃姓男乘客在搭乘巴士前往亞東醫院站途中，因質疑司機駕駛不當並持續抱怨，雙方於到站後爆發肢體衝突。黃男在車門口朝60歲林姓司機頭部猛烈揮拳，司機則採取抱腿方式反制。

警方獲報到場後，雙方堅持互告傷害，全案已依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

根據警方調查與現場側錄畫面，整起衝突發生於8日晚間7時35分。當時黃姓老翁在搭車過程中，多次急促詢問司機「亞東醫院站到了沒」，隨後演變為對司機林男的駕駛技術表示不滿，不斷碎念指責對方沒有專心開車。當巴士正式抵達亞東醫院捷運站牌後，黃翁仍拒絕下車，雙方口角衝突升溫，最終演變成嚴重的肢體暴力。

畫面紀錄顯示，黃翁在下車之際突然情緒潰堤，站在階梯上居高臨下，對著坐在駕駛座的林姓司機發動攻擊。黃男在短短幾秒內朝司機頭部連續揮出至少18拳，林姓司機即便舉手格擋仍多次受擊。為了阻止攻勢，林男隨即起身彎腰，緊緊抱住對方的雙腿試圖壓制其重心，兩人在巴士前門處劇烈拉扯僵持，導致車上乘客驚慌走避。

混亂中，一名外籍乘客下車時挺身而出，強行將纏鬥的兩人分開，這才避免傷勢繼續加劇，隨後有多名路過民眾協助撥打110報案。轄區板橋分局獲報後，立即派遣包括派出所所長及偵查隊在內的優勢警力趕抵南雅南路二段現場。警方到達時，林姓司機手腳受有輕微擦挫傷，而黃姓老翁則因體力耗盡，疲憊地坐在站牌旁地坪。

警方在現場初步排除兩人的酒駕嫌疑，但由於雙方情緒依舊對立，均堅持對彼此提出傷害告訴。警方在採證與釐清事發經過後，依法將兩人帶回派出所製作筆錄，全案目前已依傷害罪名移送法辦。板橋分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具若有溝通需求，應保持理性態度，切勿因一時情緒衝動而觸犯法律。

【本文獲「引新聞」授權轉載】

引新聞