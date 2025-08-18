治人無數卻敵不過癌症　35歲北大網紅腫瘤科醫生抗癌1年8個月病逝

8月17日，記者從北京大學首鋼醫院腫瘤科黃丹丹醫生的朋友圈獲悉，其丈夫發布訃告稱，黃丹丹醫生因病醫治無效，生命定格於2025年8月15日凌晨2時30分，年僅35歲。



據訃告，本周日2025年8月17日上午11時，在八寶山殯儀館菊廳舉行告別儀式。

北京大學首鋼醫院腫瘤科35歲的「網紅醫生」黃丹丹15日因淋巴癌過世。（中國新聞網）

黃丹丹患病期間不忘向大眾科普抗癌的方法。（中國新聞網）

即使自己抗癌失敗 也慶幸能成為後人的借鑒參考 點圖放大看黃丹丹生前的受訪片段：

一直以來，在親友、同事、病人的眼裏，黃丹丹是一個非常優秀、積極樂觀的人。她來自河南一個貧困小山村，拼命讀書改變命運，考入南昌大學第一臨牀醫學院，後以全年級第一的優異成績，保送至北大本碩博連讀。博士畢業那年，黃丹丹的事業和愛情一起開花結果，和同為博士的丈夫結婚生下兒子，留在北京首鋼醫院，後成為腫瘤內科的主治醫師。

黃丹丹和癌症鬥爭了1年8個月。2023年12月，一次例行體檢，查出「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，四期，晚期，癌細胞已經擴散到骨髓。她是腫瘤學博士，比誰都懂這意味着什麼。可她沒躲，也沒哭。2024年初，她開了抖音號「丹丹的抗癌日記」，開始拍視頻：化療反應、飲食建議、醫保報銷流程……一條條講，像上課一樣。

她第一條視頻說：

我不是想博同情，是想告訴病人家屬——癌症沒那麼嚇人，但也別不當回事。

她的視頻沒有煽情，只有平靜。

今年2月，黃丹丹開始更新賬號「正能量火箭丹」，希望能將自己積極樂觀的心態傳遞給其他患者，並科普科學規範抗癌的方法。黃丹丹曾在自己的抗癌日記裏寫道：

作為一名腫瘤科醫生，我從未想到過自己會成為患者。這段艱難的發病經過和自我療愈的故事，揭示了生命中的意外與堅韌。

哪怕掉光頭髮、臉因激素腫成饅頭，她也笑着調侃：「我現在這造型，像不像動畫片裏的麵包超人？」可鏡頭外呢？據她丈夫在微博透露，她經歷了6輪高強度化療、一次自體移植，還試了CAR-T，但癌細胞太狡猾。

2025年3月，癌細胞轉移到大腦，黃丹丹開始看不清東西，說話也含糊了。她最後一條視頻是7月10日發的，畫面晃，聲音輕：

大家……記得體檢……別等……像我這樣……

