35歲男星「為閃避動物自炒」搶救11日不治　院方：救活也是植物人

35歲印度演員、歌手拉傑維爾賈萬達（Rajvir Jawanda）以傳統旁遮普民謠與現代曲風的音樂走紅，在印度演藝界頗具盛名。



沒想到上月27日駕車時為了閃避路上的牛隻，導致自撞，腦部與脊椎受傷後送醫急救，可惜的是奮鬥11天後仍因器官衰竭回天乏術，令演藝圈友人錯愕又悲痛。

拉傑維爾賈萬達上月27日駕車時為了閃避路上的牛隻，導致自撞。（非涉事圖片，Instagram@rajvirjawandaofficial）

據外媒報導，賈萬達以旁遮普歌曲聞名，之前曾參演戰爭紀錄片《喬金德·辛格上尉》（Subedar Joginder Singh），9月27日時他騎機車上路，遇到路上的流浪牛隻，印度文化中牛是神聖生物，大部分人會選擇禮讓，他為了閃避牠們導致機車失控自摔，因此頭部重傷。

據悉，他原本被送往小診所，但因傷勢嚴重轉到大醫院，院方對外表示他的脊椎與腦傷非常危急，就算救活也是植物人，外科團隊提供大量醫療資源，加護病房也密切監控，但醫護全力搶救11天，賈萬達最後仍因多重器官衰竭過世，院方遺憾表示：

向他的家人與粉絲致上最深慰問。

賈萬達的死訊傳出，演藝界哀悼不斷，喪禮預計於10月9日在家鄉舉辦。

