偏頭痛不只會頭痛　還伴隨眩暈/嘔吐症狀　醫建議保持規律睡眠

撰文：Heho健康
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偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，雖然常見偏頭痛的特點是中度至重度敲擊或悸動性頭痛，但前庭偏頭痛不一定會覺得頭痛！

臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主治醫師林岫萱表示，前庭偏頭痛的症狀可能涉及也可能不涉及頭痛，並可能伴有前庭症狀，如眩暈、不平衡、噁心和嘔吐。

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她指出，前庭偏頭痛可能涉及偏頭痛症狀，如嚴重、悸動的頭痛，通常在頭的一側，另外也可能噁心和嘔吐，或對光線、氣味和噪音的過度敏感，此外前庭症狀可能包括：

1. 眩暈（頭暈），通常持續幾分鐘到幾個小時，但有時持續幾天
2. 不穩定和失去平衡
3. 動作時的過度敏感

林岫萱醫師指出，雖然主觀聽力症狀（耳鳴、耳悶、耳回音感）很常見，但嚴重的聽力損失應該會引起對梅尼爾氏症等內耳疾病的懷疑。

患有前庭偏頭痛，患者可能會在不同時間經歷前庭發作、視覺光環或對視覺刺激和運動的敏感性，無論是否出現實際頭痛。

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前庭偏頭痛的診斷

林岫萱表示，前庭偏頭痛與其他偏頭痛綜合徵一樣，往往在家庭中發生。儘管科學尚未完全澄清偏頭痛的複雜機制，但眾所周知，女性往往比男性更容易患上這種情況，月經周圍的症狀可能會惡化。

此外，易患前庭偏頭痛的人可能會在偏頭痛引發作後出現發作，包括睡眠模式改變、味精、月經週期以及巧克力、乳酪和紅酒、臘腸等食物。

而由於大多數前庭偏頭痛患者沒有前庭症狀和頭痛同時發生，頭暈本身的出現可能使得出診斷具有挑戰性。林岫萱說，前庭偏頭痛、梅尼埃爾病和BPPV共存是很常見的，這可能會使診斷和治療更具挑戰性。

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前庭偏頭痛治療

至於前庭偏頭痛的治療與其他偏頭痛治療相似，應儘量減少使用抑制前庭系統的藥物，如敵芬尼朵(Diphenidol)，並僅根據需要偶爾使用，例如在發作期間。而若患者經常受到攻擊，醫生可能會推薦一種或多種藥物以及其他藥物：

β受體阻滯劑(Beta-blocker)
鈣通道阻滯劑(Calcium channel blocker)
三環抗抑鬱藥(TCA)
血清素或5-羥色胺/去甲腎上腺素再攝取抑制劑(SSRI或SNRIs)
妥癲平(Topiramate)

最後林岫萱指出，前庭偏頭痛患者可以透過保持有規律的睡眠和膳食計劃、避免觸發因素、定期鍛鍊和管理壓力來減少發作的數量和強度。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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