55歲女經常頭痛右手無力診斷為腦癌　頭痛外這些腦瘤症狀更應注意

經常頭痛的人，常會懷疑自己腦部可能長「瘤」，事實上，腦瘤並不會造成頭痛，往往是因為腦瘤造成顱內壓升高、或侵犯到腦膜、血管而引起頭痛。醫師表示，只是單純頭痛罹患腦瘤的機率非常低，出現2種情況才會被高度懷疑是腦瘤。



今年55歲的陳小姐，本身無高血壓、糖尿病或任何癌症病史。近半年頻繁頭痛，到一般診所就醫，並服用止痛藥物減緩症狀，但時間久了之後，止痛藥越來越沒效，且晚上會因為頭痛而痛醒，影響睡眠品質。

陳小姐本以為可能是平時工作壓力過大或更年期的症狀，不太理會「頭痛」問題。但最近這一個月發現右手拿東西會掉，握力好像變得比較差，影響平常生活功能，因此到大醫院檢查。影像檢查發現左側大腦有1顆4公分的腦瘤，診斷為第四期惡性腦瘤，在接受切除手術後，目前規則接受化療及放射線治療中。

單純頭痛並不是腦瘤 必須出現「2」症狀

台灣亞洲大學附設醫院神經內科主任吳致螢表示，頭痛的確可能是腦瘤的症狀之一，但根據醫學統計，以頭痛為初期表現的腦瘤，約佔百分之20，隨著腦瘤的滋養茁壯，頭痛比例會逐漸攀升至約6成。也就是說，早期腦瘤大部分並不會造成頭痛，且頭痛與否與腫瘤大小的相關性低，反倒是與腫瘤生長位置的關聯性較高。

大部分的頭痛屬於良性，即原發性頭痛，通常並非腦部構造問題造成，而是功能上出現問題，無法以醫學常使用的影像檢查工具加以確定或排除，此類頭痛即便頭痛欲裂，雖然會干擾日常生活，卻不會造成任何生命危險。除了患者出現清晨頭痛並伴隨噁心、 嘔吐等症狀，才有可能是腦部腫瘤的前兆。

原發性惡性腦瘤侵犯速度快

收治該案的台灣國泰綜合醫院神經外科主任謝政達表示，腦部是由許多神經細胞及膠質細胞所組成，當細胞因任何原因產生突變後，就會形成所謂的「原發性惡性腦瘤」，尤其以星狀細胞、寡樹突細胞、微膠細胞或管膜細胞等所組成的膠質細胞，其產生的惡性膠質細胞腫瘤佔原發性惡性腦瘤的大宗。

謝政達強調，腦部惡性腫瘤分為原發性及轉移性腫瘤兩大類。原發性惡性腦瘤，依照病理及分子醫學基因診斷，分為第一至第四期（第四期為最惡性的分級），但一般臨床上常見初次診斷就是第四期惡性腫瘤（又稱多形性膠質母細胞瘤），目前已知與「異檸檬酸脫氫酶」有無突變有關。

通常此類病患發病時間短、且腫瘤侵犯進展速度很快、對於治療反應效果都較差，存活時間相對較短。因此如何提早診斷、接受手術／化學治療／放射線治療、詳細的腫瘤分子基因評估，才能對突如其來的「原發性惡性膠質腦瘤」患者爭取最大的存活機會與時間。

觀察4大症狀有助早期發現

台灣林口長庚醫院神經外科資深主治醫師魏國珍表示，腦腫瘤壓迫到不同的區域，患者會出現不同的症狀與反應。壓迫周邊正常組織會引起抽搐或癲癇、肢體無力、偏癱、視力模糊和感覺障礙等症狀。腫瘤侵犯小腦則會損害運動功能或平衡感，造成步態不穩。患者的心智狀態也可能出現變化，表現為失語、記憶力下降、注意力不集中、情緒或人格改變等症狀。

雖然腦腫瘤難以早期發現，不過大家還是可以透過4大症狀，提高警覺，及早就醫，接受治療。腦癌常見的症狀包括頭痛、噁心、嘔吐、視力問題、行為改變以及神經功能受損等。

1. 頭痛

原本就有頭痛困擾的患者，會經歷一種新的頭痛模式，像從間歇性質的痛變成持續性疼痛，且頭痛越來越頻繁、越嚴重，影響平衡與行走困難。腦瘤相關的頭痛可能合併有以下特徵：清晨時最痛或是彎身向前會加劇頭痛，同時合併噁心、嘔吐等症狀。

2. 癲癇

過去沒發生過，卻突然發作的癲癇，尤其成年後第一次發生癲癇，應該接受進一步的檢查。

3. 視力問題

如視力模糊，複視（看到雙重影像），外圈視力喪失。

4. 其他

上述症狀外，若出現不明原因的噁心嘔吐、手臂或腿部逐漸喪失感覺及行動能力，或是難以說出自己想說的話對生活日常感到混亂、人格或行為改變等情形，都有可能是腫瘤壓迫引起。

如何治療腦瘤？

由於腦瘤的初期症狀不明顯，多數患者當發現時，腫瘤已經有相當程度大小，加上是腦部原發性的惡性腫瘤，經常與正常腦組織的邊界分化不清，手術時為了避免傷及重要神經，有時並無法完全切除，因此術後復發率極高，使得治療困難度相當高。

1. 外科手術

腫瘤切除可以直接將病灶移除，所取得的檢體有助日後病理分子診斷及後續化學標靶治療的選擇。但因原發性惡性腫瘤，原本就是從腦部正常的組織突變而來，如何只切除腫瘤而保留最大範圍的正常腦組織，是手術決定病患術後是否會有神經功能障礙最困難的地方，須與醫師在術前作詳細評估。

2. 放射線治療

放射線治療俗稱「電療」，是以光波或高速粒子的型態傳送，並利用較高能量的放射線來殺死體內的細胞，並防止細胞繼續生長與分裂。

3. 化學治療

中樞神經系統因有腦血管屏障，一般傳統藥物無法穿透這個屏障進入腦部殺死腦瘤細胞。目前針對原發性惡性膠質細胞瘤，只有Temozolomide及Bevacizumab化學藥物被證實有治療效果。

4. 標靶藥物

標靶藥物可抑制血管新生的機轉，改善腫瘤周邊水腫，由於膠質母細胞瘤的變異性太大，因此僅有約三分之一的病人對化療及標靶治療有效。

5. 免疫療法、基因療法

目前僅適用於接受手術和同步化療、電療卻無效的病人，才考慮使用此療法。但因膠質母細胞瘤的變異性太大，目前標準治療仍無法延長患者的生命。

