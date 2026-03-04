醫美老闆整容猝死　同日連做抽脂隆胸等三項大手術　睡房倒地身亡

巴西一名美容診所老闆同時接受三種整容手術，之後被家人發現倒在睡房地板，無呼吸心跳，送醫後仍不治。



親朋好友及客戶聽聞後，紛紛在社交平台獻上追思與悼念。對此專家提醒，手術時間越長，風險可能越大。

31歲老闆同時接受3手術倒地

31歲的美容診所老闆普里西拉（Priscila Dorneles）日前同時接受抽脂、隆乳加乳房提升及疤痕修復手術，2月28日被家人發現倒在睡房地板，無呼吸心跳。急救人員趕到她戈亞斯州伊紐馬斯（ Inhumas, Goias state）的家中時，她的姐姐正在對她進行心肺復甦術，試圖讓她恢復意識。醫護人員在將她送往公共急診中心的途中繼續進行搶救，但她最終仍不幸過世。

普里西拉主修生物醫學，在因胡馬斯經營一家名為PD Clinic的美容診所，她也曾在戈亞尼亞（Goiânia）及阿納波利斯（Anápolis）等地提供美容服務。她經常在社交平台分享工作成果、手術案例、旅遊及與信仰相關的生活點滴。朋友形容她敬業且重視家人，許多朋友、客戶及家人事後紛紛在社交平台獻上追思與悼念。

專家：長時間手術風險增加

醫學專家提醒，雖然有些患者會選擇同時進行多項整形手術，以縮短整體恢復期，但手術時間過長可能提高風險，並增加術後併發症機率，包括感染、出血及血栓等問題。

普里西拉的好友卡利（Francielli Calil）發文悼念：

她的離去提醒我們要勇敢做想做的事：想剪頭髮就剪，想染髮就染，出門就要帶上美麗的口紅和高跟鞋。

普里西拉的丈夫洛佩斯（Luiz Henrique Lopes）則在社交平台哀悼：

我會非常想念妳，我的女孩。我相信妳在天堂，沒有痛苦、沒有眼淚、沒有病痛。

普里西拉的追悼會已於3月1日舉行。當地警方表示，將持續調查其死亡原因與手術過程的相關情況，並等待法醫鑑定結果。

