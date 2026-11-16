Toyz假釋返港後重啟直播　親揭台北監獄內幕：和柯文哲「當鄰居」

香港知名實況主播Toyz（劉偉健）假釋出獄後於11月15日晚間8點重啟直播，吸引15萬人在線觀看。睽違許久重返鏡頭，他坦言這兩年過得度日如年，更驚曝他在台北看守所期間就像「阿北柯文哲在陪我關」。



面對久違的實況互動，Toyz一開場便隨著背景音樂扭動身體，向螢幕前的觀眾高喊「好久不見」，但也坦言自己只是獄中一串冰冷的數字，太久沒與粉絲見面心情難免有些緊張。

香港網紅Toyz（劉偉健）假釋出獄後返港，於11月15日晚間首度開個人直播，狂吸逾15萬人搶看。（YouTube@Toyz69直播截圖）

談到在台北看守所與遭羈押的前台北市長柯文哲時間重疊的經歷，Toyz表示雖然兩人沒有實際接觸，但人在隔壁無形中也給了自己一股陪伴的力量；他更耳聞柯文哲在所內只要一出來，其他人就得蹲著面壁，身後還跟著十多名獄警。此外，他在服刑期間也有遇到因換臉事件入獄的YouTuber小玉。

除了聊到獄中遇見的人物之外，Toyz也大吐苦水分享生活上的種種辛酸。他無奈表示，過去在家習慣睡價值10萬元（台幣，約2.5萬港元）的高級床墊，沒想到進去後只能躺硬邦邦的聚合床墊，害他好幾天徹夜難眠，甚至引發嚴重便祕，就連裡面的餐點也相當硬。

剛入獄時更有整整1個月找不到人聊天，四到五坪的狹小空間得擠下10到11人，晚上眾人打呼聲此起彼落，簡直就像在聽交響樂；而每當家人前來探視時，彼此見面除了哭泣，幾乎什麼話也說不出口。

雖然在裡面只要花點錢就能請人幫忙洗碗、洗衣服，但對Toyz而言，最難受的仍是失去自由，每天沒有事情可做，生活過得相當無聊。這次終於重新回到直播鏡頭前，他也藉著實況坦率分享這段時間的經歷與心境轉折，相關話題隨即在網路上掀起熱烈討論。

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