2026年台灣九合一大選11月28日晚間落幕，今年有不少民眾參與成為選務人員，其中一位美女選務人員，超高顏值引發網友熱議，還認為她神似韓國女團成員Anna（田中杏奈）。



這位美女網友在Threads上分享自己在開票時的美照，從背景可以看出她是在高雄市第4選舉區的投票所擔任選務人員，她笑稱自己「開票開到眼神死」，也透露這是第一次擔任選務人員，一整天下來不僅肩頸腰都痠痛，還有腿痠膝蓋痛，並直呼「嘗鮮一次就好了，以後不來了」，也對所有選務人員說一聲「辛苦了」。

2026年台灣九合一大選11月28日晚間落幕，不少民眾參與成為選務人員，其中一位美女選務人員（右），超高顏值引發網友熱議，還認為她神似韓國女團成員Anna（左，田中杏奈）。（田中杏奈ig/threads@l_hua.o_c）

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而美女網友這則貼文一出，就引發網友熱議：

「今天剛好有幸見到本人，真的差點以為是哪來的野生偶像」

「漂亮到我以為是AI。有這顏值還開什麼票，開直播會有收不完的嘉年華」

「這顏值不開小巨蛋在這開什麼票」



此外，更有不少網友覺得這位美女網友撞臉韓國女團MEOVV的成員田中杏奈，剛好MEOVV同天在台灣參加拼盤演唱會「KPOP PLANET in TAIPEI」，因此網友紛紛笑稱：

「田中杏奈不是在演唱會嗎……怎麼跑來開票」

「難怪今天只唱23分鐘，原來是趕著去開票」

「ANNA公主辛酸打工照流出」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】