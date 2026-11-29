台灣選舉｜高雄美女選務員爆紅 面容極精緻神似韓團女神ANNA
撰文：聯合新聞網
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2026年台灣九合一大選11月28日晚間落幕，今年有不少民眾參與成為選務人員，其中一位美女選務人員，超高顏值引發網友熱議，還認為她神似韓國女團成員Anna（田中杏奈）。
這位美女網友在Threads上分享自己在開票時的美照，從背景可以看出她是在高雄市第4選舉區的投票所擔任選務人員，她笑稱自己「開票開到眼神死」，也透露這是第一次擔任選務人員，一整天下來不僅肩頸腰都痠痛，還有腿痠膝蓋痛，並直呼「嘗鮮一次就好了，以後不來了」，也對所有選務人員說一聲「辛苦了」。
點圖看這位美女選務員更多相片：
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而美女網友這則貼文一出，就引發網友熱議：
「今天剛好有幸見到本人，真的差點以為是哪來的野生偶像」
「漂亮到我以為是AI。有這顏值還開什麼票，開直播會有收不完的嘉年華」
「這顏值不開小巨蛋在這開什麼票」
此外，更有不少網友覺得這位美女網友撞臉韓國女團MEOVV的成員田中杏奈，剛好MEOVV同天在台灣參加拼盤演唱會「KPOP PLANET in TAIPEI」，因此網友紛紛笑稱：
「田中杏奈不是在演唱會嗎……怎麼跑來開票」
「難怪今天只唱23分鐘，原來是趕著去開票」
「ANNA公主辛酸打工照流出」
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