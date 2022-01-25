台泌尿醫生指4種水千萬別喝　放過夜應倒掉　還有這樣喝水可致死

有句廣告台詞說「多喝水沒事，沒事多喝水」，說明喝水可維持人體基本機能運作，對於減肥ing的人而言，足夠的水分攝取更是不可或缺，但喝錯可能好傷身。



台灣泌尿科醫師高銘鴻點名，有4種NG水千萬不要喝，其中最常見的「水放過夜或多天」，恐因對嘴喝造成口中細菌在水中快速繁殖，建議應直接換杯新的。

喝放過夜的水或有這些後果 還有這些水也不建議喝（點圖放大閱讀）▼▼▼

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多喝水不一定多健康！泌尿科醫師高銘鴻在粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科》指出，喝水重要但不能喝錯，否則容易喝進病痛甚至死亡。身為泌尿科醫師，他最常叫大家多喝水，但以下4種水請不要喝：1.飲用山泉水：由於難以確定山泉水的源頭是否受到污染，雖然看起來清甜，但可能含有對人體危害的細菌，甚至肉眼看不到的寄生蟲或水蛭、幼蟲。2.瓶裝水曝曬：瓶裝水經長時間高溫曝曬，瓶身可能有溶解出化學物質的風險，因此最好不要飲用。雖然PET塑膠屬低毒性容器，但長時間太陽照射仍會釋出有害物質。

3.水放過夜或多天：將瓶裝水、杯水開封直接對嘴喝，口中殘留的細菌會於水中快速繁殖，經過一夜數量相當可觀，因此建議早上直接換新的一杯。4.長時間運動突然大量喝水：長時間運動如馬拉松、鐵人三項，因身體已流很多汗造成微脫水，此時若大量進水而不補充鹽分的話，會引發體內慢性水中毒，或是低血鈉症。嚴重者會突然昏倒，極端情況下有致死可能。

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