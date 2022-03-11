出現泡泡尿或已是這病「第三期」　9成患者不自知　一族群要小心

台灣每8位成人就有一位發生腎臟病變，林先生平時自覺身體狀況控制得宜，只是常感到疲憊、又出現泡泡尿，在醫生建議下進行檢測，才發現竟已邁入慢性腎臟病第三期。醫生指出，20歲以上成人的慢性腎臟病盛行率已逾12%，且有超過9成腎臟病患者罹病卻不自知。其中，三高患者更要注意，因血壓、血糖及血脂控制不佳時，都可能增加腎臟代謝負擔，導致「高腎壓」，呼籲要定期做尿蛋白與腎絲球過濾率（eGFR）檢測。



台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，慢性腎臟病防治除了控制三高外，更要留意第四高「高腎壓」。當大量血液通過腎臟時、血管內壓力上升，形成「腎壓（腎絲球內壓）」，若血壓、血糖、血脂控制不佳，腎臟代謝功能負擔加重，就可能導致腎壓過高，造成腎臟損傷。

黃尚志說明，民眾對三高警覺性強，卻不知須特別留意第四高「高腎壓」，其實血壓、血糖及血脂控制不佳時，皆可能增加腎臟代謝功能的負擔，導致「高腎壓」，民眾應保持良好生活作息，均衡飲食、規律運動，其中三高族群更應定期透過尿蛋白與腎絲球過濾率（eGFR）檢測，了解自身腎臟功能狀況。

黃也提醒民眾，如發現身體不適或異常，應及早就醫、尋求專業建議，並遵循醫生指示、勿信偏方，以免忽略實際病灶而誤用止痛藥，反而忽視了罹患慢性腎臟病的可能性，且濫用藥物反而更傷腎，加速腎臟惡化的速度。

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