口罩戴好「卻沒戴好它」　台今年首季近2千人染這病「流怪液」

台灣新冠疫情爆發，當地人勤洗手、戴口罩，也讓流感、腸病毒等疾病發生率降低降低，但休閒生活的受限，讓人與人之間相處及親密感的需求增加，也出現輕忽安全性行為的警訊。



台灣書田診所泌尿科主任醫生林儒廷表示，門診中發現淋病感染者開始增加，年齡也有越來越年輕的現象。

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根據台灣疾管署統計，當地淋病的感染人數在2016年首度突破4千例，2020年再突破7千例，2021年全年達7381例，主要感染族群以25至39歲男性為多，其餘各年齡層感染率亦呈現逐年上升趨勢，今年至3月底為止已有1951位案例。

林儒廷說，淋病是接觸到淋病雙球菌而引起，男性在感染2至7天後就可能出現症狀，尿道口出現白色或黃色有異味的分泌物，排尿灼熱刺痛，症狀明顯；女性潛伏期較長且症狀不明顯，大多無疼痛感，少數出現黃綠色分泌物，易被忽略，感染者未儘早治療傳染力可持續數月。

治療方面以針劑抗生素注射為主，近年來抗生素的使用泛濫，造成大多淋菌已有抗藥性，須選擇第三代抗生素治療。口服抗生素主要是針對披衣菌，因淋菌與披衣菌的雙重感染相當普遍，無法確認排除披衣菌時會一併治療。且性伴侶應一起接受檢查，如有感染須同時治療，以免反覆感染。

林提到，感染淋病後未完整治療男性可能會引起慢性尿道炎、膀胱炎、攝護腺炎、尿道狹窄、不孕等問題；女性則是子宮內膜炎，甚至輸卵管炎或骨盆腔炎，也可能會造成不孕的發生。

林儒廷提醒，預防淋病要避免多重性伴侶及危險性行為，同時全程使用保險套可減低感染的機會。倘出現疑似症狀時，應儘快就醫，切勿自行用藥以免延誤病情，而引發併發症。

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