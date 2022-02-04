健康飲食｜抗疫期間提升免疫力！營養師推薦12大耐久放蔬菜

變種病毒多番來襲，居家防疫成為日常。台灣營養師高敏敏最推薦「12大耐久放營養蔬菜」，趕快列入採買食物清單。



台灣營養師高敏敏指出，一般來說，蔬菜總是有種容易放壞掉的既定印象，提供「12大耐久放蔬菜」，非常耐久放又營養，建議趁著市場分流時，把握機會採買，將耐久放的蔬菜趕緊放入菜籃車。高敏敏提醒，採買不表示要大量囤貨，而是在減少出門的次數之餘，買對東西、適量購物，就能吃的更安心、更健康。

12大耐久放營養蔬菜（按圖看清👇👇👇）

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1. 椰菜：鮮甜的椰菜，屬於十字花科蔬菜，可以幫助打擊身體自由基、降低發炎，不論是炒菜、煮湯都好吃。

2. 西蘭花：西蘭花消化後產生的吲哚物質，能夠幫助細胞修復、降低致癌機率。

3. 洋蔥：洋蔥屬於辛香類食材，能夠幫助強化免疫系統，推薦洋蔥炒蛋就是不錯的美味料理。

4. 粟米筍：粟米筍含有葉黃素及玉米黃素，可以減少3C藍光對眼睛的刺激，且粟米筍的熱量低、纖維高，單吃也很爽口。

5. 甜椒：甜椒含有豐富植化素、維他命A、β胡蘿蔔素，幫助維持黏膜健康、提升防護力，建議可以選擇各種顏色的甜椒，就能獲取不同的營養。

6. 大青瓜、小青瓜：大青瓜、小青瓜是含水量豐富的瓜類蔬菜，可以使肌膚水嫩Q彈，具礦物質鎂可幫助放鬆心情，大青瓜可煮湯、小青瓜可涼拌，或是單吃或炒菜也都很適合。

7. 紅蘿蔔、白蘿蔔：紅蘿蔔可以鞏固黏膜健康，白蘿蔔則是十字花科蔬菜，幫助抑制自由基、保護細胞，紅蘿蔔、白蘿蔔一起料理也很適合，非常對味。

8. 黑木耳、白木耳：黑木耳、白木耳的水溶性膳食纖維豐富，能增加飽足感、助排便，且炒菜、煮甜湯都好吃。

9. 四季豆：四季豆算是很好入口的蔬菜，豐富膳食纖維能幫助排便順暢、維持腸道健康。

10. 大白菜：口感軟嫩鮮甜的大白菜，膳食纖維相當豐富，可以幫助降血脂、清血管。

11. 冬瓜：冬瓜有豐富鉀離子，可以減少鈉含量囤積、幫助利尿、消水腫。

12. 香菇：香菇含有豐富的多醣體、維他命D，幫助強化免疫力。



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