2024台灣藍綠誰主沉浮？｜專家有話說

民進黨在剛剛結束的「九合一」選舉中遭遇重挫，藍營士氣為之大振，國民黨在2024年有沒有機會扳倒民進黨，拿回執政權？這無疑是當前台灣島內各方討論的熱點。由於視角不同，結論自然不同。但有一點是不變的，藍綠在2024年的輸贏，很大程度上取決於他們如何看待民意的變化，以及自身內部的整合與調整。

從這次「九合一」選舉結果來看，台灣民意似乎已經出現了向有利於藍營的方向發展的變化。國民黨拿下六都中的四都，尤其是台灣民意在選舉期間瀰漫出來的「討厭民進黨」之氛圍，在接下來的一年多時間裏，恐怕也很難快速化解。台灣民意正朝不利於民進黨的方向演化，當然這也與民進黨執政後的傲慢表現密切相關。更為明顯的是，蔡英文過去所依賴的年輕票源，這次似乎反應冷淡，這與年輕人目前在台灣社會的處境有關，畢竟台灣年輕人需要解決與現實有關的生活生計挑戰，民進黨僅僅靠操弄意識形態及「反中抗中」話題，自然無法長久。

11月26日，2022年台灣九合一選舉結果大致出爐，民進黨慘敗，只剩原本執政的四縣市嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣及這次新攻下的澎湖縣。民進黨主席蔡英文（左）宣佈辭職，為敗選負責。（AP）

還有一個觀察點，就是台灣政治生態的快速變化。在這次選舉中，非綠陣營的出現，它在很大程度上是對傳統藍綠兩大陣營的調整。國民黨和民眾黨等在野政治勢力逐漸匯聚而成的非綠勢力，在2024年或許成為終結民進黨繼續執政的重要力量。無論是國民黨還是民眾黨的候選人，都在這次選舉中大打民進黨各種荒腔走板的政見，甚至也對當前蔡英文當局甘被美國人牽着走，刺激兩岸緊張局勢，恐陷台海於戰火的危機進行了深刻的批判。非綠陣營的這些話題都得到了台灣民意的回應，選舉結果也彰顯出這樣的民意：台灣民眾希望的是經濟發展，以及台海和平。疫情下的經濟壓力、生活壓力，再加上台海情勢之緊張，民眾焉能再敢相信民進黨？

當然，儘管國民黨在這次選舉中大勝，並不能簡單篤定藍營或非綠陣營在2024年就能搶下執政權。藍營能否再起，關鍵還在自身，國民黨的問題向來就是內部整合與凝聚力問題。當前，藍營內部大咖雲集，無論是侯友宜、朱立倫，還是盧秀燕等，都有一戰的實力，但問題是誰願意來擔任「造王者」的角色？這才是未來的最大挑戰。尤其是如何與同為非綠陣營的柯文哲合作，提升非綠陣營的最大能量，至為關鍵。不過，經歷了2016年以及2020年兩次敗選的國民黨，理應能夠從過往的失利中尋到教訓，更為重要的是，台灣民意在這次選舉中已經展現了要發展、要和平的強大意願。

台灣選後的最新民意已經昭示，台灣多數民眾企盼的是過好日子，而不是政治操弄，要的是台海和平，而不是兩岸緊張。民進黨如果能夠順應台灣民意的期待，不再限縮兩岸民間交流，不再為兩岸經濟合作製造障礙，不再刺激台海緊張局勢，不只是台灣民眾之大幸，更是對於台灣地區2024年大選而言，民進黨的形勢則可能會比目前要好得多。

本文作者陳先才系廈門大學台灣研究中心主任