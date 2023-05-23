美國好爸爸護小鴨過馬路竟被車撞死　子女全程目睹　遺孀為香港人

美國加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。



NBC報道，加州羅克林（Rocklin）警方稱，事故發生在當地時間18日晚間8時15分左右，羅克林公園大道和史丹佛牧場路交叉口，加州議會大廈東北方約40公里處。

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警方聲明指出，41歲男性里瓦拉當時「正試圖幫助十字路口的一些小鴨」，卻被一名年輕司機不慎開車撞上。

鴨子們毫髮無傷。羅克林警長霍里洛（Scott Horrillo）表示，肇事的17歲女孩未逃逸，調查仍在進行中，但不太可能面臨刑事指控。

一名目擊現場畫面的12歲男孩受訪表示，對里瓦拉的行為感到敬佩，「當時小鴨們正面臨危機，他下車保護了鴨子一家。人們替他鼓掌，因為他奮不顧身擋在車前」。

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里瓦拉的遺孀周安潔（Angel Chow）表示，人們的哀悼令她感動：「過去幾天裡里瓦拉獲得大量的愛和支持。人們紛紛稱頌里瓦拉帶來的積極影響，讓我們備感榮幸，並對此非常感激。」

據了解，事發當時，霍里洛兩個年僅6歲和11歲的孩子也在後座，全程目睹並見證了父親的「最後善舉」。

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