美國拱火台灣燒火　北京五年內出手統一？

近來美台種種言行，將台海形勢烘托地更為嚴峻，面對戰爭的「緊迫感」也開始在台灣社會升温。包括美國軍方和情報高官將2027年視為北京武統台灣「大限」，美媒《紐約時報》10月5日報道華府計劃將台灣打造為抵禦解放軍的「龐大武器庫」，以及台灣防長邱國正稱「敵方」以戰機進入領空就算「第一擊」、「跨過紅線一定反制」等等，都令台海戰事的危機想像正在發酵。



台灣「台北論壇基金會」10月6日舉行「美國保台的能力究竟為何？──看美國人怎麼說」講座，由該會董事長、台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長蘇起主講，主持人由該會董事、台灣「國家安全局」（國安局）前局長蔡得勝擔任。台積電創辦人張忠謀全程與會。蘇起坦言，美台聯手在台海「燒火」，北京恐不會讓台灣問題拖而不決超過五年，台灣要想避戰只能寄望於中美談判，但困難點在於美國內部政治群龍無首，台灣命運「所託非人」。

蔡英文政府在美國「燒火」

台灣普遍關注北京統一台灣是否有時間表的問題，蘇起表示2022年到2027年是他最為「憂慮」、台灣「最危險」的五年。他解釋原因二：一是這個期間美國「保台」軍力青黃不接，五年還算是保守，有可能更長。二是未來五年進入習近平第三任期，中共一定要解決台灣問題的話，除了習近平之外不作第二人想，在他的第三任期最有可能；倘若他要連任第四任，台灣問題不可能拖延未決。

台北論壇基金會董事長蘇起演講聚焦台海危機，認為美國和蔡英文政府兩邊「燒火」，恐令北京下最後的決定。（張鈞凱攝）

至於北京出手統一，會在這五年的前半段還是後半段？蘇起表示，每個人有自己的推想，但是期間台灣和美國最需要做的，是不要給大陸任何動手的藉口，《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）就是一個最好的藉口。

蘇起批評，美國有從自身利益出發來推動的政治人物，台灣則有「不聰明」的蔡英文政府，透過遊說華府在背後燒火，將《台灣政策法》形塑為《與台灣關係法》2.0版，視為其任內台美關係最重要的成就。包括台駐美代表蕭美琴、外長吳釗燮等人在燒這把火，美台兩邊都燒起來的話，很難不讓中共下最後的決定。

蘇起提醒，明（2023）年台總統大選選戰熱起來之後，各種可能性都會出現，「未來的道路要非常注意，要是自己沒有能力的話，就要特別注意可能的政治變化，因為說來就來」。

台灣問題不會再拖超過五年

如果中國大陸「武統」台灣，美國究竟會不會跨洋馳援台灣，也是台灣社會另一個關心的話題。蘇起說，「我講得非常直白，美國不會過來」。他分析，美國到台灣距離太遠，反應來不及，再加上美國不願意為台灣付出那麼大的代價，只不過事後可能對北京施以大量的經濟制裁。

中國駐法大使盧沙野8月3日表示，若統一將進行「再教育」，讓台灣人變回愛國分子，此番言論引起國際輿論爭議。（外交部）

「武統」台灣還涉及到大陸自身的考量，蘇起認為主要有兩個：一是排山倒海的制裁，二是管理、統治台灣是否已想好。就前者而言，俄烏戰爭美國製裁俄羅斯的做法算是「預演」，北京從中已有學習和盤算。就後者而言，統治台灣比統治香港更難好幾倍，大陸恐怕還未準備好，但最近看北京要提「新時代黨解決台灣問題的總體方略」等不同的說法出來。

其中蘇起注意到，大陸駐法大使盧沙野8月3日稱，若統一台灣，要進行再教育，「這個訊息我覺得非常有意思」。這句話從大陸駐法大使口中說出，表示北京統一台灣後的管理方案，已經作為文件發到駐外單位去了，內部已經有基本大樣出來了。同時也說明了，台灣內部選舉誰上誰下對北京已不再重要，因為再來就是「看我的了」。統一後的方案還牽涉台灣屆時的反應如何，台灣內部政治鬥爭「現在看來實在是非常不樂觀」，從大陸角度來說不會再拖到五年以後。

美國內部撕裂減損中美互信

在如此現實之下，台灣朝野民眾是否有可能以務實態度意識到戰爭的可能性，從而改變北京「武統」的準備？蘇起以近期北溪天然氣管道爆炸和2001年中美南海撞機為例，說明國際政治衝突很多時候不知道原因就發生了，「公說公有理、婆說婆有理」，沒有人知道真相，有時製造出來的「意外」就會變成一個藉口。

美國前國務卿蓬佩奧（左）二度訪台期間，9月28日與蔡英文（右）在高雄出席活動時同台。蔡英文感謝蓬佩奧對台灣的重視與支持，並期待未來台美之間有更多的交流合作。（台灣「總統府」）

蘇起認為，台灣要避戰真的是要加倍小心，佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西或波洛西）訪台就是給了一個師出有名的機會。《台灣政策法》、台灣駐美代表處更名這些很明顯的東西都不應去做，又如蓬佩奧（Mike Pompeo）二度訪台等等，類似的事情將來蔡英文政府絕對要避免，但她現在要轉彎很困難。

歸結到最後，蘇起表示台灣現在的問題在於沒有能力（power）應對和處理，對台灣來說為時已晚，就算蔡英文一覺醒來改口接受九二共識，大陸也不一定會相信。因此蘇起更寄望於中美談判，不過背後的難處在於，大陸內部整合得很好，但美國內部卻像「沒有大人」一樣，政府主要幹部看法不一，國會又很強勢，兩黨分裂嚴重，拜登（Joe Biden）沒有辦法加以整合，北京必定會嘀咕拜登政府的承諾究竟是否能做到。

兩岸政治解決優於軍事解決

蘇起說，中美談判是現在台海避免戰爭唯一的方式，但該方式又因美國政治弱化變得非常困難。萬一北京認定中美談判已無希望，兩岸之間也無希望，「那就只有自己來了」。蘇起評估，習近平和拜登見面的可能性還是有的，可是美國內部政治一團亂、政府沒有頭，「台灣卻把自己的命運交給這樣的大國，活在夢境的泡泡裏面」。

台北論壇基金會10月6日舉行「美國保台的能力究竟為何？──看美國人怎麼說」講座，主持人台灣「國安局」前局長蔡得勝表示，兩岸只要發生戰爭，主動權在大陸，但戰場在台灣，烏克蘭就是借鑑，將是一場浩劫。（張鈞凱攝）

如果特朗普（Donald Trump，台譯作川普）在2024年捲土重來，蘇起對他的期望更低，從共和黨最近幾年的表現來看，未來恐怕會讓美國分裂得更厲害。美國對外關係協會（Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass）近期撰文提及，美國政治兩極化到或將出現類似北愛爾蘭的政治暴力事件，讓蘇起感到非常驚訝美國竟已走到這一步，有幾百位參眾議員接到暴力威脅。蘇起感嘆「台灣所託非人」，國際政治講到最後就是「拳頭」，美國內部湧現的「力不足保台」質疑，「比我更失敗主義的就是這些人」。

蘇起也向台灣民眾喊話，美國有心遏制中國毫無疑問，但台灣只是一個棋子。台灣自己要思考清楚是否變成烏克蘭這樣的美國棋子，台海戰略主導在大陸、戰術主動也在大陸，可是戰場在台灣。台灣不像烏克蘭人跑得出去、外國的武器援助進得去，因此台灣要比烏克蘭更聰明，不要什麼事情都配合美國玩，美國有美國的利益、台灣有台灣的利益。「兩岸問題政治解決，我認為還是優於軍事解決，台灣這麼小，勇敢解決不了問題，智慧比較重要」。