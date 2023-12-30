台灣宮廟「火辣禮生」愈露愈多惹議　中國宗教傳統還是又一歪風？

台灣近期在宮廟活動時，都會發現有一些穿著火辣旗袍的女性在神明旁邊協助禮儀事宜，這些被稱作「禮生」的角色，總是上傳統習俗上添上一分現代感。



然而有網友就相當疑惑，「禮生」最一開始究竟是從哪個時候出現了，因為印象中幾年前都沒有看過。

起初還穿傳統旗袍 近期卻愈露愈誇張 點擊放大瀏覽台灣「火辣禮生」照片：

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一名網友在PTT上發問，提到「宮廟的『禮生』是什麼時候冒出來的職缺？」，且記得過去並沒有這樣的人物在，而是到近幾年才出現， 「一開始旗袍包得很緊，胸口挖了愛心，結果現在已經大露特露，開叉從胸口到大腿」。

之前也有網民幽默表示，希望宮廟可以保持這項傳統，為了怕禮生熱，也可以乾脆全裸背部。

然而對於這樣的角色是什麼時候出現的？說法眾說紛紜，其實在其他活動中，也都有「禮生」的角色，好比慶祝大典、殯葬活動也都會有，只是廟會有這樣的禮生理由是「要給神明看」，不少人也表示，陣頭有的是流氓，禮生就是太妹（飛女）。

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回溯「禮生」的起源，台灣宗教資訊網上對於禮生的解釋指出，禮生起源於《周禮》的春官，主要職責為「掌禮邦」，也就是掌管國家禮儀，須具備禮學專業知識，因此過去多由沒考上秀才的貢生、當地仕紳文人來擔任。

如今殯葬業改為川西裝、廟宇禮生則為長袍馬褂。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：宮廟「火辣禮生」習俗從哪來？他納悶以前根本沒有 內行揭「最單純起源」】